Chung kết 'Vũ trụ Đồng tiền 2026': Kịch tính cuộc đua chinh phục giải thưởng 1 tỷ đồng

Là chương trình truyền hình về giáo dục tài chính dành cho sinh viên Việt Nam, phát sóng trên VTV3, “Vũ trụ Đồng tiền 2026” đưa kiến thức về quản lý tài chính, dữ liệu và đầu tư vào những tình huống thi đấu trực quan, gần gũi với người trẻ.

Với chủ đề “BIGbang DATA”, chương trình khai thác công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó giúp sinh viên rèn luyện khả năng phân tích thông tin, quản lý nguồn lực, nhận diện rủi ro và đưa ra quyết định tài chính có trách nhiệm.

Trải qua hành trình tranh tài với hơn 4.000 thí sinh đến từ 54 trường đại học, học viện trên cả nước, 6 gương mặt xuất sắc nhất đã giành quyền vào vòng chung kết, gồm: Nguyễn Kim Đạt (Học viện Hậu cần), Nguyễn Thành Vinh (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), Trần Minh Tú Nhi (Trường Đại học Quy Nhơn), Lục Cát Tường (Đại học RMIT Việt Nam), Hoàng Bửu Ngọc (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh) và Đặng Tuấn Kha (Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh).

Top 6 "phi hành gia" bước vào phần thi mở màn tại vòng chung kết. Ảnh: Mộc Miên

Điểm đáng chú ý của “Vũ trụ Đồng tiền 2026” là cách chuyển hóa những khái niệm tài chính vốn khô khan thành các thử thách truyền hình giàu tính tương tác. Tại vòng chung kết, Top 6 “phi hành gia” bước vào hành trình chinh phục 5 “hành tinh”: Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn. Mỗi vòng đặt ra một bài toán tài chính khác nhau, từ nhận diện thông tin, tích lũy nguồn lực, lựa chọn phương án chi tiêu đến đầu tư và quản trị rủi ro.

Mở màn là thử thách “Kiếm - Bắn thiên thạch”. Trong 120 giây, các thí sinh phải nhận diện những thông tin chính xác, có giá trị và lựa chọn mục tiêu phù hợp. Mỗi quyết định đều tác động đến điểm số và nguồn lực, qua đó thử thách khả năng đánh giá thông tin và ra quyết định nhanh chóng của người chơi. Kết thúc thử thách, thí sinh có kết quả thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi.

Gần 2.000 khán giả tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa cũng được trực tiếp tham gia thử thách, cùng “đấu trí” với các “phi hành gia”. Ảnh: Mộc Miên

Không chỉ thí sinh, gần 2.000 khán giả tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa cũng được trực tiếp tham gia thử thách, cùng “đấu trí” với các “phi hành gia”.

Ở vòng “Tích lũy”, 5 thí sinh tiếp tục đối mặt với hệ thống câu hỏi đa dạng, từ âm thanh, hình ảnh, video đến tính toán và tiếng Anh. Những câu hỏi xoay quanh kiến thức tài chính đòi hỏi người chơi kết hợp tốc độ, độ chính xác và khả năng vận dụng kiến thức.

Tinh thần cổ vũ từ từ Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: Mộc Miên

Vòng “Tiêu” đưa yếu tố AI vào một bài toán tài chính gần với đời sống. Vòng thi không loại người chơi nhưng kết quả ảnh hưởng đến số dư Monee của mỗi thí sinh.

Tại vòng “Đầu tư”, các thí sinh tham gia trò chơi mô phỏng giao dịch hàng hóa Cargoship. Người chơi phải phân tích thông tin thị trường, lựa chọn hàng hóa, xây dựng phương án giao dịch và tính toán rủi ro nhằm tối ưu giá trị tài sản. Qua đó, chương trình đặt người chơi trước một bài toán quen thuộc trong thực tế đầu tư: Không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn phải biết nhận diện và quản trị rủi ro.

Phần cổ vũ sôi động của đơn vị Học viện Hậu cần tại chương trình. Ảnh: Mộc Miên

Ba thí sinh xuất sắc nhất bước vào thử thách cuối cùng “Bảo toàn - BLACK HOLE”. Người chơi phải giải mã ba lớp mật mã trong thời gian giới hạn. Những lựa chọn liên quan đến dữ liệu, thời gian và nguồn lực đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng. Người đầu tiên hoàn thành cả ba lớp mật mã sẽ trở thành Quán quân "Vũ trụ Đồng tiền 2026", nhận giải thưởng 1 tỷ đồng cùng học bổng CPA trị giá 9.787 AUD từ CPA Australia.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ, Tiến sĩ Phan Thị Quốc Hương (Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn) cho biết, chương trình không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức về quản lý tài chính mà còn tạo môi trường cọ xát quý giá, giúp các bạn trẻ đến từ các vùng miền khác nhau rèn luyện sự tự tin, nâng cao kỹ năng sống và thấu hiểu lẫn nhau.

Tại chương trình, việc kết hợp dữ liệu, công nghệ và AI cũng tạo thêm không gian để người trẻ thực hành kỹ năng đánh giá thông tin trong môi trường số. Qua đó, “Vũ trụ Đồng tiền” năm 2026 hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức tài chính thiết thực, khuyến khích sinh viên chủ động quản lý nguồn lực, phát triển tư duy độc lập và tự tin làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số.

Vòng chung kết “Vũ trụ Đồng tiền 2026” sẽ được phát sóng lúc 14h ngày 29-11 trên VTV3; chương trình cũng được phát trên Facebook và YouTube của The Moneyverse vào 20h cùng ngày.