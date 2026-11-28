Tiết mục văn nghệ của các em học sinh

Chương trình do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

100 học sinh xuất sắc phần thi trực tiếp, vòng thi cấp cụm xã, phường, đặc khu tranh tài tại Vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 – 2027.

Đông đảo học sinh tham dự

Theo Ban tổ chức, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là một trong những hoạt động tiêu biểu, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong học sinh các trường THCS. Đặc biệt, cuộc thi còn góp phần hình thành trong mỗi em học sinh tình yêu biển, đảo quê hương, niềm tự hào về đất nước, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Từ đó biến nhận thức thành hành động thiết thực trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày.

Các em học sinh dự thi

Bước vào vòng chung kết cấp tỉnh, 100 thí sinh lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền” theo hình thức trắc nghiệm bấm chọn đáp án trong 10 giây mỗi câu, kết hợp phần giải cứu thông qua các trò chơi vận động do thầy cô thực hiện.

Đông đảo thầy cô, phụ huynh và các học sinh tham gia cổ vũ cuộc thi

Các câu hỏi xoay quanh kiến thức về biển, đảo Việt Nam, pháp luật, lịch sử, văn hóa và chủ quyền lãnh thổ, giúp các em rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh trên sàn đấu.

Ban tổ chức trao giải nhất cho em Nguyễn Ngọc Khánh Vân

Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải 3 và 15 giải khuyến khích. Đồng thời, 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được ban tổ chức lựa chọn, đại diện đội thi tỉnh Lâm Đồng tham gia vòng thi cấp khu vực cùng với các đội thi thuộc tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắk, dự kiến diễn ra vào tháng 3/ 2027.

Ban tổ chức trao 2 giải nhì

Ban tổ chức trao giải 3

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cuộc thi

Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 15 xe đạp tặng các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đây là những phần quà thiết thực góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các em chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, biển, đảo từ trên ghế nhà trường.

Ban tổ chức trao tặng xe đạp các học sinh khó khăn.

Danh sách 5 học sinh xuất sắc nhất vòng thi cấp tỉnh:

1. Giải nhất: Nguyễn Ngọc Khánh Vân, lớp 9/7 trường THCS Tân An (phường La Gi)

2. Giải nhì: Phạm Nguyễn Gia Nguyên, lớp 8B9 THCS Lê Văn Tám (xã Liên Hương)

3. Giải nhì: Võ Ngọc Bảo Hân, lớp 9A9, THCS Lê Văn Tám (xã Liên Hương)

4. Giải 3: Phạm Kiều Nhi, lớp 9B THCS Phước Lộc (phường Phước Hội)

5. Giải 3: Lê Thị Hòa My, lớp 8B1 THCS Tân Bình (phường La Gi)