Chung kết toàn quốc là dấu mốc trưởng thành của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu tại họp báo công bố Chung khảo toàn quốc:

Cách đây gần 5 tháng, khi khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026, chúng tôi chọn Miền Hương Sắc làm chủ đề. Khi ấy, đó mới là ý tưởng, lời hẹn về hành trình phía trước. Và hôm nay, Miền Hương Sắc đã có những gương mặt, những câu chuyện và những miền đất cụ thể.

Đó là 53 thí sinh đã rời những miền đất khác nhau để cùng bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam, cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Các thí sinh đã đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh và hôm nay có mặt tại thành phố cảng Hải Phòng.

Mỗi chuyến đi không chỉ để có thêm những khuôn hình đẹp, mà để các thí sinh hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và cũng hiểu thêm về chính mình.

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Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với chúng tôi, đây không phải là bốn tiêu chí đứng riêng rẽ. Nhan sắc cần được bồi đắp bởi văn hóa, văn hóa tạo chiều sâu cho trí tuệ, và những giá trị ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng.

Năm nay, hành trình Hoa hậu Việt Nam càng thêm ý nghĩa khi đất nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Điều đó nhắc chúng ta rằng, văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được gìn giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người sống, ứng xử, sáng tạo và giới thiệu Việt Nam với thế giới.

Hoa hậu Việt Nam cũng muốn góp một phần nhỏ vào hành trình ấy. Chúng tôi mong mỗi thí sinh, dù đi đến đâu trong cuộc thi, đều có thể trở thành một người kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Hải Phòng là miền đất đặc biệt trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam, nơi đã có Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền bước lên ngôi vị cao nhất và để lại những dấu ấn đẹp trong lòng công chúng. Năm 2026, Hải Phòng không chỉ đón cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở lại, mà còn trở thành nơi diễn ra hai cột mốc quan trọng nhất: Chung khảo toàn quốc và Chung kết toàn quốc.

Ngày 10/10, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc. Điều chúng tôi và khán giả cả nước chờ đợi không chỉ là một sân khấu lớn với ánh sáng và công nghệ hiện đại. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn nhìn thấy trên sân khấu ấy 53 cô gái đã trưởng thành như thế nào sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm.

Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau. Chúng tôi trân trọng những sắc màu riêng, những cá tính và câu chuyện riêng, để qua từng trải nghiệm và thử thách, những giá trị tốt đẹp nhất trong mỗi người được bộc lộ và bồi đắp.

Chung khảo toàn quốc vì thế không đơn thuần là vòng tuyển chọn để quyết định ai sẽ bước tiếp vào Chung kết toàn quốc. Đó còn là dấu mốc để nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi thí sinh, và cũng là lúc mỗi thí sinh phải tự trả lời một câu hỏi: Sau tất cả những gì trải qua, mình đã trở thành một phiên bản như thế nào?

Từ Hải Phòng, một chặng đường mới của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đang mở ra.