Chung kết toàn quốc Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh

Thí sinh trình bày phần dự thi.

Ngày 14/11, tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an tổ chức khai mạc Chung kết toàn quốc Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh THCS và THPT năm 2026.

Đây là năm đầu tiên tổ chức, Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và phát huy vai trò chủ động của học sinh trong phòng ngừa ma túy, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Các đại biểu dự chung kết hội thi.

Tại vòng chung kết Hội thi có 30 thí sinh được tuyển chọn từ các địa phương trên cả nước, gồm 15 học sinh THCS và 15 học sinh THPT. Trong đó, thành phố Bắc Ninh có 4 học sinh tham gia, gồm các em: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, lớp 9A1, Trường THCS Tiền An; Lưu Gia Bảo, lớp 9A4, Trường THCS Suối Hoa; Hoàng Nguyên Vũ, lớp 10A10, Trường THPT Thái Thuận và Đàm Phương Nam Hải, lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi. Phần thứ nhất, mỗi thí sinh sẽ giới thiệu về bản thân, nhà trường và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy trong thời gian tối đa 5 phút. Phần thứ hai, thí sinh hùng biện theo chủ đề phù hợp với cấp học và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, thời gian tối đa 15 phút.

Đối với học sinh THCS, nội dung thi tập trung vào nhận diện nguy cơ liên quan đến ma túy trong trường học, ngoài xã hội và trên không gian mạng; tìm hiểu các quy định pháp luật cơ bản, tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh… Các em cần thể hiện kỹ năng từ chối, thoát khỏi tình huống nguy hiểm, không nhận hoặc giữ hộ đồ vật không rõ nguồn gốc, biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ; đồng thời đề xuất thông điệp, sáng kiến xây dựng trường học an toàn, không có ma túy.

Với học sinh THPT, yêu cầu được nâng cao theo hướng phân tích, vận dụng kiến thức pháp luật và đánh giá hậu quả của các hành vi vi phạm. Thí sinh tập trung làm rõ trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; nhận diện phương thức, thủ đoạn lôi kéo mới, phân tích những hệ lụy đối với sức khỏe, học tập, tương lai nghề nghiệp và xã hội. Qua đó, thể hiện khả năng xử lý tình huống, đưa ra quyết định phù hợp và đề xuất giải pháp phòng ngừa ma túy trong học đường.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, học hỏi mà còn góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua các phần thi, học sinh được chủ động trao đổi, thảo luận, giải quyết tình huống và vận dụng kiến thức vào thực tiễn; từ đó nâng cao hiểu biết về pháp luật, nhận thức rõ tác hại của ma túy và trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống tệ nạn này.

Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi học sinh tham dự sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức và ý thức phòng, chống ma túy trong nhà trường, gia đình và cộng đồng. Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải ở hai nhóm cấp học: Nhóm THCS gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích; nhóm THPT gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; học sinh đạt giải Khuyến khích được cấp Giấy chứng nhận đạt giải của Bộ.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 14-15/11/2026, Lễ tổng kết và trao giải vào ngày 15/11 tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.