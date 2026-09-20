Chung kết Tinh Hà 'Say Hi': CONGB thổ lộ chuyện yêu xa qua ca khúc 'Chờ Chút'

Trong đêm chung kết Tinh Hà “Say Hi”, CONGB mang đến câu chuyện tình yêu xa của chính mình trong những năm tháng hoạt động tại Hàn Quốc qua ca khúc solo Chờ Chút. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ về mối tình đầu tại sự kiện anh tham gia, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và liên tục “ghen tỵ” với người bí ẩn này.

CONGB kể câu chuyện tình yêu xa qua ca khúc Chờ Chút.

Nam nghệ sĩ chia sẻ về nụ hôn đầu ở tuổi 20. Nguồn threads: @ttaizzi

Một điều thú vị là người hâm mộ của CONGB đã thật sự “chờ chút” cho ca khúc này suốt 2 năm. Trong 1 buổi livestream trò chuyện vào năm 2024, anh từng hé lộ một đoạn ngắn của bài hát, khi ấy vẫn chỉ là bản demo chưa hoàn chỉnh. Vì thế, khi Chờ Chút chính thức xuất hiện trên sân khấu Chung kết, cộng đồng UNICONG không khỏi xúc động khi cuối cùng cũng được nghe trọn vẹn bài hát đã chờ đợi bấy lâu. Có lẽ, bài hát không chỉ chứa đựng những tâm tình của một chàng trai dành cho người thương nơi xa, mà còn là lời nhắn nhủ thân thương của nam ca sĩ gửi đến các UNI - những người đã kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cùng anh trong suốt những năm tháng vừa qua.

CONGB hé lộ bản demo Chờ Chút cho UNI vào năm 2024. Nguồn threads: @iucongb

Sau 2 năm, bản demo không tên ngày nào đã được viết tiếp bằng những kỷ niệm trên hành trình Tinh Hà “Say Hi” của CONGB. Ca khúc Chờ Chút như một cuốn nhật ký âm nhạc, chứa đựng những dấu ấn từ các tiết mục mà anh góp mặt như Xoay Vòng, Thế Giới Của Anh, Bí Mật và Perfume.

Tất cả tên bài hát của CONGB ở Tinh Hà "Say Hi" đều có mặt trong Chờ Chút.

Tắc kè hoa CONGB biến hóa không ngừng tại Tinh Hà "Say Hi".

Có thể thấy, một hành trình nữa lại qua, CONGB đã trưởng thành hơn trong âm nhạc, đồng thời anh đã mạnh dạn thử sức với nhiều thể loại khác nhau, từ alternative rock, pop ballad, bolero đến hát xẩm, ca trù. Năm vòng thi là năm màu sắc âm nhạc riêng biệt, cho thấy sự biến hóa và tinh thần không ngại làm mới bản thân của nam nghệ sĩ.