Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Những ý tưởng thiết kế hướng tới sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và phong cách hiện đại, góp phần đưa áo dài đến gần hơn với đời sống đương đại.

Cuộc thi được phát động từ tháng 8/2026, thu hút sự tham gia của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Victoria Hòa Bình và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại chương trình.

Theo thể lệ, các trường chủ động tổ chức vòng sơ loại, lựa chọn hai bộ sưu tập, mỗi bộ gồm 15 - 20 mẫu thiết kế, tham dự vòng chung kết. Đây không chỉ là sân chơi dành cho sinh viên yêu thích thời trang mà còn là nơi để các nhà thiết kế trẻ thể hiện tư duy thẩm mỹ, khả năng nghiên cứu và vận dụng chất liệu văn hóa truyền thống vào sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, mỗi bộ áo dài được sáng tạo có thể trở thành một cách kể chuyện về văn hóa Việt Nam; mỗi ý tưởng thiết kế có thể mở ra hướng tiếp cận mới, đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các sinh viên không chỉ thể hiện tài năng thiết kế mà còn gửi gắm vào mỗi tác phẩm những câu chuyện văn hóa, cảm nhận về lịch sử, con người, cảnh quan và di sản Hà Nội. Nguồn cảm hứng sáng tạo có thể đến từ vẻ đẹp phố cổ, những công trình kiến trúc, làng nghề truyền thống, hoa văn dân gian, nghệ thuật thủ công hay các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Thăng Long – Hà Nội.

Từ những cuộc thi như thế này, các tài năng thiết kế trẻ có cơ hội được phát hiện, bồi dưỡng, đồng thời từng bước hình thành những sản phẩm áo dài mang dấu ấn Hà Nội, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Thủ đô.

Gửi thông điệp tới các sinh viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định: “Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là lặp lại những gì đã có. Giữ gìn truyền thống là hiểu, trân trọng và tiếp tục sáng tạo trên nền tảng những giá trị cha ông đã trao truyền”.

Ông kỳ vọng mỗi thiết kế áo dài không chỉ là một sản phẩm thời trang, mà còn là tác phẩm sáng tạo mang câu chuyện văn hóa, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với di sản và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

Bộ sưu tập “Giao Hòa” của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội đạt giải xuất sắc cuộc thi.

Trong chiến lược quảng bá du lịch Thủ đô, áo dài được xem như một “đại sứ văn hóa”, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới du khách trong nước và quốc tế. Việc khai thác những giá trị văn hiến Thăng Long – Hà Nội, cùng tinh hoa các làng nghề thủ công trong thiết kế áo dài còn mở ra khả năng phát triển những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Tại phần công bố kết quả, bộ sưu tập “Giao Hòa” của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội đạt xuất sắc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình diễn, Chung kết Cuộc thi Thiết kế Áo dài 2026 còn góp phần xây dựng Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội trở thành không gian kết nối văn hóa, thời trang và du lịch, từng bước khẳng định vị thế của sự kiện trong chuỗi hoạt động văn hóa thường niên của Thủ đô.

Hình ảnh các phần thi tại Chung kết Cuộc thi Thiết kế Áo dài 2026: