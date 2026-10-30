Chung kết Olympia: Hoạt động 'nạp năng lượng' trước giờ G của các nhà leo núi

Không khí trước thềm Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đang dần nóng lên khi các "nhà leo núi" bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, các thí sinh cũng dành thời gian tham gia những hoạt động khác nhằm giữ trạng thái tinh thần thoải mái trước trận đấu tranh ngôi vô địch của cuộc thi.

Nguyễn Huy Quang Minh: Ghé thăm địa danh gắn với truyền thống Khoa bảng

Trước giờ G, Quang Minh - đại diện đến từ Hưng Yên đã có chuyến ghé thăm Văn miếu Xích Đằng, một trong những công trình văn hóa, lịch sử tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên. Đây là địa danh gắn liền với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng nhân tài của vùng đất Phố Hiến.

Quang Minh ghé thăm địa danh gắn với truyền thống Khoa bảng tại quê hương

Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt khi nam sinh đang đứng trước cơ hội chinh phục danh hiệu cao nhất của Olympia năm thứ 26. Tại đây, cậu có cơ hội tìm hiểu và cảm nhận những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương và có thêm thời gian để ổn định tinh thần, tiếp thêm động lực và sự tự tin trước cuộc tranh tài.

Việc lựa chọn một địa danh gắn với truyền thống Khoa bảng làm điểm đến trước trận Chung kết cũng tạo nên nét riêng trong cách chuẩn bị của đại diện Hưng Yên. Sau hành trình chinh phục các trận thi, Quang Minh đang hướng đến chặng cuối với quyết tâm mang vòng nguyệt quế về quê hương.

Đoàn Lê Anh Đức: Đi bộ thư giãn, giữ tinh thần thoải mái

Đoàn Lê Anh Đức - đại diện Thủ đô lựa chọn hoạt động đơn giản hơn. Trước trận đấu tranh chức quán quân, nam sinh dành thời gian đi bộ, tận hưởng những phút giây thư giãn sau quá trình ôn luyện.

Đại diện đến từ Thủ đô có những khoảnh khắc thư giãn trước trận đấu.

Không tìm đến những trải nghiệm cầu kỳ, Anh Đức ưu tiên hoạt động nhẹ nhàng để tạm gác lại áp lực và giữ tâm lý thoải mái. Những bước đi thong thả cũng là cách để nam sinh trường Ams có thêm khoảng thời gian dành cho bản thân trước khi bước lên sân chơi chinh phục tri thức.

Với một sân chơi đòi hỏi kiến thức, tốc độ xử lý thông tin và bản lĩnh, sự ổn định về tinh thần là yếu tố không thể xem nhẹ. Với sự chuẩn bị kỹ càng, nam sinh bước vào chặng đua cuối với tâm thế sẵn sàng và quyết tâm cao độ.

Trần Võ Gia Bảo: Khuấy động tinh thần bằng màn múa, đánh trống

Đại diện Khánh Hòa có màn khởi động sôi nổi với hoạt động múa và đánh trống. Những nhịp trống rộn ràng cùng không khí hào hứng đã tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ của nhà leo núi trước giờ G.

Gia Bảo cũng có màn khuấy động tinh thần ấn tượng trước thềm Chung kết.

Hoạt động mang tính tập thể này đem đến màu sắc khác biệt so với đối thủ. Thay vì chỉ tập trung vào sách vở, Gia Bảo dành thời gian tham gia hoạt động giàu năng lượng, góp phần tạo bầu không khí vui tươi trước cuộc đua giành ngôi vô địch. Sau hành trình ở các vòng thi đấu trước, nam sinh hướng đến màn tranh tài quyết định với sự hào hứng và quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Lý Thái Dương: Trải nghiệm dù lượn trước thềm Chung kết

Lý Thái Dương - đại diện đất Tổ Phú Thọ gây chú ý với trải nghiệm dù lượn. Trước ngày tranh tài, nam sinh có dịp ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, tận hưởng hoạt động độc đáo và thú vị.

Thái Dương lựa chọn trải nghiệm độc đáo trước thềm trận Chung kết.

Chuyến bay mang đến điểm nhấn thú vị trong hành trình "vượt núi" của Thái Dương. Sau màn thử sức trên không, cậu bạn sẽ trở lại với thử thách trên sân thi đấu, nơi kiến thức và bản lĩnh quyết định chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế.

Dù có những cách chuẩn bị và tận hưởng khác nhau trước giờ chinh phục đỉnh núi tri thức. Cả bốn thí sinh đều hướng đến trận Chung kết năm với tinh thần thi đấu quyết liệt và quyết tâm cao độ trong cuộc đua giành ngôi vị Quán quân.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 ngày 1/11/2026.