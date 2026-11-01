Chung kết Olympia 2026: Lộ diện 4 nhà leo núi, một thí sinh giữ kỷ lục 345 điểm

Vào 8h30 sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức khai cuộc. Cầu truyền hình được kết nối từ trường quay Đài Truyền hình Việt Nam tới 4 điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự.

Bốn gương mặt tranh vòng nguyệt quế chung cuộc gồm: Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Trần Võ Gia Bảo – nhà leo núi đầu tiên giành vé vào chung kết

Trần Võ Gia Bảo là thí sinh đầu tiên góp mặt tại trận chung kết năm nay sau khi giành vòng nguyệt quế Quý I với 175 điểm.

Trước đó, nam sinh từng đạt 260 điểm ở cuộc thi Tuần và 210 điểm để giành chiến thắng cuộc thi Tháng. Gia Bảo có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học. Em từng là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa, đồng thời giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học THCS cấp tỉnh.

Hành trình vào chung kết cho thấy sự ổn định của Gia Bảo qua các vòng thi. Tại trận đấu quyết định, nam sinh Khánh Hòa sẽ phải cạnh tranh với ba đối thủ đều sở hữu những thành tích nổi bật.

Nguyễn Huy Quang Minh – chủ nhân kỷ lục 345 điểm ở cuộc thi Tháng

Nguyễn Huy Quang Minh gây chú ý khi giành 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1, Quý III. Đây hiện là mức điểm cao nhất ở vòng thi Tháng của Olympia năm thứ 26.

Là học sinh chuyên Sinh học, Quang Minh có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên. Nam sinh đặc biệt gây ấn tượng ở phần thi Tăng tốc nhờ khả năng xử lý câu hỏi nhanh và chính xác.

Tại cuộc thi Quý III, Quang Minh giành chiến thắng với 225 điểm, qua đó đưa cầu truyền hình chung kết năm về Hưng Yên. Với kỷ lục điểm số đang nắm giữ, nam sinh được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn cạnh tranh đáng chú ý trong trận đấu cuối cùng.

Đoàn Lê Anh Đức – thí sinh có thể hát quốc ca của 135 quốc gia

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích thi đấu, Đoàn Lê Anh Đức còn khiến khán giả chú ý với khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia.

Tại cuộc thi Tuần, Anh Đức về nhì với 230 điểm. Tuy nhiên, nam sinh đã có màn bứt phá ở cuộc thi Tháng khi giành 330 điểm. Tiếp đà phong độ, em chiến thắng cuộc thi Quý IV, trở thành chủ nhân tấm vé cuối cùng vào chung kết năm.

Chiến thắng của Anh Đức đưa Hà Nội trở thành một trong bốn địa phương có điểm cầu truyền hình chung kết Olympia 2026. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có thí sinh đưa cầu truyền hình về trường.

Lý Thái Dương – người mang cầu truyền hình đầu tiên về Đất Tổ

Tại cuộc thi Quý II, Lý Thái Dương tạo nên bước ngoặt ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Dù chỉ có 15 điểm, tạm xếp thứ ba sau phần thi Khởi động, nam sinh quyết định nhấn chuông trả lời từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên.

Câu trả lời chính xác giúp Thái Dương vươn lên dẫn đầu, tạo đà cho chiến thắng chung cuộc với 200 điểm. Trước đó, em cũng lần lượt giành chiến thắng ở các cuộc thi Tuần và Tháng.

Thành tích này đưa Thái Dương trở thành thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Phú Thọ, đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đằng sau tấm vé vào chung kết là một câu chuyện đặc biệt: từ cậu bé 5 tuổi từng trốn ngủ trưa để xem Đường lên đỉnh Olympia, Thái Dương nay đã trở thành một trong bốn nhà leo núi tranh ngôi vô địch. Giấc mơ gắn bó từ thuở nhỏ liệu có được viết tiếp bằng chiếc vòng nguyệt quế danh giá?