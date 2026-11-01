Chung kết Olympia 2026: Câu hỏi Địa lí làm khó 4 nhà leo núi ở phần thi Về đích

Trong số các câu hỏi ở phần thi Về đích có một câu thuộc lĩnh vực Địa lí khiến các thí sinh tham gia lẫn khán giả theo dõi chương trình đều bất ngờ trước đáp án.

Câu hỏi về Địa lí trong Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026. Ảnh: VTV

Câu hỏi mang giá trị 20 điểm, xuất hiện trong lượt thi Về đích của thí sinh Thái Dương với nội dung chi tiết: "Trong bộ sách khoa học kinh điển 'Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên', Isaac Newton đã mô tả lại những quan sát về chế độ thủy triều tại cảng Batsham nằm ở vĩ độ 20 độ 50 phút Bắc, từ đó minh họa cho lý thuyết về lực hấp dẫn. Vị trí của cảng Batsham nay thuộc quốc gia nào?".

Trong đó, chìa khóa để giải quyết câu hỏi này nằm ở chi tiết "vĩ độ 20 độ 50 phút Bắc". Trước áp lực căng thẳng của trận Chung kết năm, Thái Dương đã lựa chọn đáp án "Thụy Điển". Ngay sau khi tín hiệu trả lời không chính xác vang lên, Quang Minh nhanh chóng bấm chuông giành quyền và đưa ra câu trả lời là "Hà Lan". Tuy nhiên, cả hai đáp án này đều không thể mang về điểm số cho các thí sinh.

Quang Minh chọn đáp án là Hà Lan nhưng cũng không chính xác.

Ngay sau đó, MC đã công bố đáp án: Vị trí cảng Batsham xưa chính là Hải Phòng, Việt Nam. Chi tiết hơn, khu vực cảng Hải Phòng (xưa là vùng biển Đồ Sơn/Batsham theo cách ghi chép của người phương Tây thời bấy giờ) có chế độ nhật triều điển hình rất đặc biệt, từng được Isaac Newton thu thập để làm dữ liệu để nghiên cứu.

Sự xuất hiện của một địa danh quen thuộc của Việt Nam, song "ẩn nấp" sau một loạt những dữ kiện mang tính quốc tế đã thành công làm khó được các thí sinh Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026. Thậm chí, nhiều cư dân mạng quê Hải Phòng cũng phải thừa nhận lần đầu nghe đến thông tin này, đồng thời thêm phần tự hào khi địa danh quê hương đóng vai trò quan trọng trong một cột mốc khoa học thế giới.