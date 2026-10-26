Chung kết Olympia 2026: 4 thí sinh tranh ngôi vô địch là ai?

Các nhà leo núi cùng tranh tài tại chung kết Olympia 2026 gồm: Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức. Mỗi thí sinh mang đến một hành trình chinh phục tri thức riêng, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho ngôi vị quán quân.

4 thí sinh ứng viên chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26: Gia Bảo, Thái Dương, Quang Minh, Anh Đức (lần lượt từ trái qua phải). Ảnh: TPO

Trong đó, Trần Võ Gia Bảo - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) là người đầu tiên giành vé vào chung kết. Nam sinh vô địch cuộc thi quý I với 175 điểm, mở màn danh sách những ứng viên tranh vòng nguyệt quế năm nay.

Đại diện Phú Thọ là Lý Thái Dương - học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Với chiến thắng tại cuộc thi quý II cùng 200 điểm, Thái Dương trở thành nhà leo núi thứ 2 ghi danh vào trận đấu quan trọng nhất của mùa Olympia 2026.

Nguyễn Huy Quang Minh - học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) giành chiến thắng quý III với 225 điểm. Đây là số điểm cao nhất trong 4 thí sinh tại các trận thi quý, tạo dấu ấn đáng chú ý trước thềm chung kết.

Tấm vé cuối cùng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong trận thi quý IV ngày 25-10, Anh Đức có màn bứt phá ấn tượng để giành chiến thắng với 220 điểm, qua đó đưa điểm cầu Hà Nội trở lại chung kết năm thứ 2 liên tiếp.

Đáng chú ý, ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Anh Đức nhanh chóng đưa ra đáp án “Đông A”, vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Sau màn rượt đuổi căng thẳng ở các phần thi tiếp theo, nam sinh tiếp tục tận dụng cơ hội ở phần Về đích để khép lại cuộc thi với chiến thắng thuyết phục.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 1-11, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 với 4 điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.