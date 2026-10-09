Chung kết Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” lần thứ V năm 2026

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường, cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đông đảo doanh nhân Thanh Hóa tham dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Là sân chơi văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa dành cho đội ngũ doanh nhân, qua các lần tổ chức, Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” ngày càng khẳng định sức lan tỏa, tạo cơ hội để các doanh nhân thể hiện tài năng, niềm đam mê và khát vọng cống hiến. Qua đó, chương trình góp phần gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, làm phong phú đời sống tinh thần và bồi đắp những giá trị văn hóa đặc trưng của doanh nhân Thanh Hóa.

Liên hoan năm nay quy tụ 18 đơn vị đến từ các tổ chức hội, hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 12 tiết mục xuất sắc vào đêm chung kết.

Tại đêm chung kết, những câu chuyện về quê hương Thanh Hóa giàu truyền thống, về những doanh nhân tiên phong, dám nghĩ, dám làm, đổi mới và khát khao cống hiến được thể hiện qua lời ca, tiếng hát, điệu múa cùng tinh thần nhiệt huyết của các ca sĩ, diễn viên không chuyên.

Một số tiết mục trong đêm chung kết Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân”.

Với sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức biểu diễn, các đơn vị mang đến chương trình những phần trình diễn đa sắc màu, giàu cảm xúc. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, mỗi giọng hát gửi gắm một tình yêu, mỗi điệu múa truyền tải một thông điệp. Tất cả cùng hội tụ trong khát vọng đưa doanh nghiệp vươn xa, tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Qua sân chơi này, hình ảnh doanh nhân không chỉ hiện lên với bản lĩnh trên thương trường mà còn được khắc họa qua tình yêu văn hóa, nghệ thuật và trách nhiệm với cộng đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất cho các đơn vị tham dự liên hoan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhì cho các đơn vị tham dự liên hoan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Ba cho các đơn vị tham dự liên hoan.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các đại biểu trao giải Khuyến khích cho các đơn vị tham dự liên hoan.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết của các đơn vị tham gia.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao cúp lưu niệm tri ân các thành viên Ban Giám khảo, ghi nhận những đóng góp trong quá trình đánh giá, lựa chọn các tiết mục xuất sắc tại liên hoan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao cúp lưu niệm tri ân các thành viên Ban Giám khảo.

Khép lại đêm chung kết, những giai điệu của “Khát vọng doanh nhân” không chỉ để lại dư âm về một sân chơi nghệ thuật giàu cảm xúc, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh.

Từ những thanh âm chung nhịp ấy, bản sắc văn hóa doanh nhân Thanh Hóa tiếp tục được bồi đắp, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần để các doanh nghiệp vững vàng phát triển, đồng hành cùng quê hương trên hành trình đổi mới và hội nhập.