Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức vòng Chung kết Hội thi Viết chữ đẹp tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Hội thi được triển khai từ ngày 9/10 đến 2/11/2026, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh đến từ 407 trường tiểu học, THCS trong tỉnh. Qua vòng sơ loại, Ban Tổ chức tiếp nhận 16.441 bài dự thi và lựa chọn 625 thí sinh có kết quả nổi bật vào vòng chung kết.

Các đại biểu tham dự tại cơ sở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Các thí sinh tham gia ở 4 bảng gồm: bảng A dành cho học sinh lớp 2, 3; bảng B dành cho học sinh lớp 4, 5; bảng C dành cho học sinh lớp 6, 7 và bảng D dành cho học sinh lớp 8, 9.

Vòng chung kết được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Phú Thủy và phường Nam Gia Nghĩa.

Phổ biến quy chế cho các thí sinh tham gia dự thi tại cơ sở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Trong thời gian 60 phút, mỗi thí sinh thực hiện bài thi gồm 2 phần: viết chữ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; viết chữ sáng tạo thông qua việc chép lại bài thơ hoặc đoạn văn theo đề của Ban Tổ chức. Các bài thi được đánh giá dựa trên độ chính xác, tính cân đối, khoảng cách giữa các chữ, các dòng, kỹ năng trình bày và sự sáng tạo.

Thí sinh tham gia dự thi tại cơ sở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Hội thi được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa chữ viết tiếng Việt, khuyến khích học sinh rèn luyện chữ viết đúng, đẹp, rõ ràng; qua đó, hình thành tính cẩn thận, kiên trì và tinh thần trách nhiệm trong học tập. Đây cũng là sân chơi bổ ích để thiếu nhi giao lưu, thể hiện năng khiếu, nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và phát huy phong trào “Giữ vở sạch, rèn chữ đẹp” trong nhà trường.

625 thí sinh có kết quả nổi bật vào vòng chung kết Hội thi Viết chữ đẹp tỉnh Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề “Nét chữ tuổi thơ - Mơ ước tương lai”

Các thí sinh tham gia dự thi tại cơ sở phường Phú Thủy

Các thí sinh tham gia dự thi tại cơ sở phường Nam Gia Nghĩa