Chung kết Hội thi Tiếng hát và các nhóm nhảy thanh niên tỉnh Sơn La năm 2026.

Các đại biểu dự hội thi

Tiết mục hát Chiếc khăn piêu

Tiết mục Người Mông nhớ Bác

Tiết mục hát Miền xa thẳm

Tiết mục hát Cô đôi thượng ngàn

Tham gia vòng chung kết có 12 thí sinh thi tiếng hát và 10 nhóm nhảy được lựa chọn qua vòng sơ khảo. là những đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm hoặc học tập tại các trường THCS, THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục dân vũ Âm vàng tiếng Then

Tiết mục nhảy hiện đại tại Hội thi

Ở nội dung thi nhóm nhảy, các đội mang đến nhiều tiết mục sôi động, sáng tạo với các thể loại như hip-hop, popping, cover dance, dân vũ… Các màn trình diễn được dàn dựng công phu, thể hiện sự tự tin, năng động và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh và nhóm nhảy.

Ở phần thi tiếng hát, các thí sinh thể hiện tài năng qua nhiều thể loại âm nhạc với chủ đề phong phú, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Các tiết mục còn thể hiện tình yêu quê hương, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của thanh niên Sơn La trong thời kỳ hội nhập.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh và nhóm nhảy.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2026); đồng thời góp phần cụ thể hóa Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, giúp đoàn viên, thanh niên giao lưu, thể hiện năng khiếu, phát huy sức sáng tạo và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của tuổi trẻ.

Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh và nhóm nhảy.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba cùng các giải khuyến khích cho các thí sinh và nhóm nhảy đạt thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh và nhóm nhảy.