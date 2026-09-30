Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Lâm Đồng năm 2026

Các đại biểu tham dự tại vòng chung kết hội thi

Triển khai từ tháng 8/2026, sau 4 tuần thi vòng loại trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, hội thi đã thu hút 124 bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu tham gia tranh tài.

Nội dung vòng loại tập trung vào kiến thức, nghiệp vụ công tác đoàn, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác đoàn tại cơ sở.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trương Minh Quang tặng hoa Ban Giám khảo hội thi

8 thí sinh xuất sắc các vòng loại đã cùng tranh tài tại vòng chung kết với 4 phần thi nhằm thể hiện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng, khả năng sáng tạo và xử lý những tình huống thực tiễn của người bí thư Đoàn cơ sở.

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết

Nội dung các phần thi chú trọng đổi mới phương thức hoạt động đoàn, chuyển đổi số, ứng dụng AI, tập hợp thanh niên và xây dựng các mô hình, sáng kiến phù hợp với thực tiễn địa phương.

Sôi nổi các phần thi tại Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức phong trào. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở bản lĩnh, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đoàn trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất tại hội thi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh; đồng thời, trao 20 giải cá nhân cho các thí sinh đạt thành tích cao tại vòng loại theo từng tuần. Trong đó, Bí thư Đoàn xã Hòa Ninh Ka Sôi xuất sắc giành giải Nhất tại hội thi.