Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7-11 với 25 người đẹp đua sắc

Phát biểu tại họp báo thông tin về chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 3-11, tại Hà Nội, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, chủ đề “Miền hương sắc” được xây dựng từ ý niệm về chiều sâu văn hóa và những rung động của trái tim con người.

Họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, mỗi thí sinh có vẻ đẹp, dấu ấn riêng; hành trình dự thi tạo điều kiện để các cô gái trải nghiệm, tích lũy hiểu biết và trưởng thành.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá, 25 thí sinh được lựa chọn vào chung kết đã có bước chuyển rõ nét, sở hữu phong thái tự tin trên sân khấu. Trưởng ban tổ chức cuộc thi cũng nhắn nhủ các người đẹp hãy coi hành trình Hoa hậu Việt Nam là tài sản quý giá, tiếp thêm động lực cho bản thân để mỗi thí sinh không ngừng bước tiếp, vượt qua thử thách và chinh phục những mục tiêu trong sự nghiệp, cuộc sống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu. Ảnh: Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định, cuộc thi kiên định với những giá trị cốt lõi, trong đó có việc đề cao vẻ đẹp tự nhiên và chiều sâu văn hóa. Vẻ đẹp của phụ nữ cần được nhìn nhận qua tri thức, tình cảm, cách ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để Hoa hậu Việt Nam giữ bản sắc giữa bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc thi nhan sắc.

Sau nhiều tháng được tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm, 25 thí sinh mỗi người mang một cá tính, thế mạnh và nền tảng học vấn riêng bước vào đêm thi quan trọng nhất. Trong suốt hành trình dự thi, các thí sinh cũng đã được hướng dẫn kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử; đồng thời tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội tại các địa phương.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi tại họp báo. Ảnh: Tiền Phong

Hoa hậu Việt Nam năm nay đặt trọng tâm vào bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tinh thần ấy được gửi gắm trong ý tưởng sân khấu “Dệt di sản - Mở lối thanh xuân”, lấy cảm hứng từ hình tượng lụa và chiếc lá, thể hiện những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ với sức sống, tuổi trẻ và khát vọng vươn lên. Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường Danh Vọng được thiết kế với các lớp kiến trúc, ánh sáng và trình chiếu, tạo không gian nghệ thuật để 25 thí sinh trở thành trung tâm của đêm thi.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn Trần Tú, chương trình kết hợp các phần thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội với những màn trình diễn nghệ thuật. Theo lộ trình, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn các gương mặt vào Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi những danh hiệu cao nhất được công bố.

Các người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Các người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Các người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Các người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Đặc biệt, phần thi ứng xử năm nay có sự tham gia đóng góp của công chúng. Tính đến ngày 31-10, Ban Tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia, xoay quanh những vấn đề thời sự như trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những câu hỏi được lựa chọn sẽ dành cho Top 5.

Ông Hoàng Thọ Ninh, Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng ban tổ chức cho biết, Hoa hậu Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa xã hội lớn, có tầm vóc và uy tín. Bởi vậy, việc tổ chức đòi hỏi sự đầu tư, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Ông cũng gửi gắm tới 25 thí sinh rằng giá trị của hành trình còn nằm ở những gì mỗi người tích lũy, ở sự trưởng thành, nhân cách và những đóng góp cho cộng đồng sau cuộc thi.

Ban tổ chức, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 và các người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong

Đêm Chung kết dự kiến đón gần 7.000 khán giả tại Quảng trường Danh Vọng. Với quy mô tổ chức ngoài trời, sát biển, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị các phương án dự phòng trước những diễn biến thời tiết khó lường, phối hợp với cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn cho chương trình.

Người đẹp đăng quang sẽ nhận vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng; Á hậu 1 nhận 300 triệu đồng, Á hậu 2 nhận 250 triệu đồng. Tuy nhiên, danh hiệu cao nhất cũng đặt lên vai người chiến thắng trách nhiệm lớn hơn. Như chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại họp báo, người giữ danh hiệu cần nỗ lực hoàn thiện bản thân, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.