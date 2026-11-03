Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7.11 tại Hải Phòng

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 có 25 thí sinh tham dự sau vòng Chung khảo toàn quốc diễn ra ngày 10.10 trước đó.

Thành phố Hải Phòng có 4 thí sinh tham gia, gồm: Lưu Phương Anh (số báo danh 290), Bùi Mai Linh (số báo danh 510), Phạm Vân Hà (số báo danh 638) và Hoàng Thị Hà Phương (số báo danh 693).

Sở VHTTDL Hải Phòng tổ chức cuộc họp trước khi diễn ra chung kết Hoa hậu

Với chủ đề “Miền hương sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao các tiêu chí: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

Đặc biệt, bộ vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc Liên Diệu Nhật”, lấy cảm hứng chế tác từ hình tượng hoa sen đón ánh dương, cũng được chính thức giới thiệu. Hình tượng hoa sen đón ánh dương, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết, sức sống bền bỉ, niềm tin và tinh thần hướng đến tương lai. Quyền trượng đi kèm nhấn mạnh bản lĩnh và trách nhiệm của tân Hoa hậu.

CÙng với đó, sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được thiết kế với ý tưởng độc đáo, hướng đến thông điệp “Dệt di sản - Mở lối thanh xuân”, lấy cảm hứng từ hình tượng lụa và chiếc lá, kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Điểm đáng chú ý của Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay là phần thi ứng xử có sự tham gia câu hỏi từ công chúng. Tính đến ngày 31.10, Ban tổ chức đã nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người, xoay quanh những vấn đề thời sự như: Trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, bình đẳng giới, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra vào ngày 7.11.2026

Thông qua việc đăng cai đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hải Phòng tiếp tục có cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố Cảng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, năng động và mến khách. Đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Trước đó, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong hành trình dự thi, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, lịch sử và cộng đồng tại Hải Phòng như: Dâng hương tại Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu, thăm hỏi người có công, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và tham gia trồng rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường biển Đồ Sơn.