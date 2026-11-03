Chung kết hoa hậu Việt Nam 2026: Công chúng góp 4.000 câu hỏi cho phần thi ứng xử

Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi năm nay tiếp tục đặt ra 4 tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Sau vòng chung khảo, từ 53 thí sinh, Ban giám khảo đã chọn 25 gương mặt vào vòng chung kết.

Trong thời gian chuẩn bị tại Hải Phòng, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương như dâng hương tại Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu. Các ứng viên hoa hậu cũng thăm người có công, trẻ em tại Làng trẻ em SOS, trồng rừng ngập mặn và tham gia bảo vệ môi trường biển Đồ Sơn.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng thông tin về đêm chung kết

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết các tiêu chí cốt lõi vẫn được duy trì, trong đó đề cao vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam, không có sự can thiệp từ bên ngoài làm thay đổi diện mạo tự nhiên. Cùng với nhan sắc, chiều sâu văn hóa cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá. Vẻ đẹp của thí sinh còn thể hiện qua tình cảm, cách ứng xử với mọi người và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Các người đẹp ra mắt tại họp báo ngày 3-11

Phần thi ứng xử tại đêm chung kết năm nay có sự tham gia đóng góp câu hỏi từ công chúng. Ban tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người. Các vấn đề được đề cập gồm trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những câu hỏi phù hợp sẽ được lựa chọn cho phần thi ứng xử của Top 5.

Tại đêm chung kết, các thí sinh trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và đồng diễn. Ban Giám khảo lần lượt chọn Top 15, Top 10 và Top 5.

5 thí sinh cuối cùng sẽ tham gia phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2.

Sân khấu chung kết được dàn dựng ngoài trời, lấy ý tưởng từ lụa và chiếc lá với thông điệp “Dệt di sản - Mở lối thanh xuân”. Chương trình kết hợp các phần thi với trình diễn thời trang và biểu diễn nghệ thuật, dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Trần Tú. Đêm chung kết dự kiến đón gần 7.000 khán giả. Hoa hậu Việt Nam 2026 có mức thưởng 500 triệu đồng cho người đăng quang; Á hậu 1 nhận 300 triệu đồng và Á hậu 2 nhận 250 triệu đồng.