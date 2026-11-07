Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chỉ còn 2 tiếng nữa, bất ngờ phút chót từ hậu trường
Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Đêm thi là nơi tôn vinh 25 thí sinh, khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện.
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07/11/2026 17:49
report Sân khấu Dệt miền thanh xuân tại Quảng trường Danh vọng nhìn từ trên cao
07/11/2026 17:03
report Người nhà thí sinh Hoa hậu Việt Nam đổ về Quảng trường Danh vọng ở Đồ Sơn
Dự kiến có gần 10.000 người có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường danh vọng, Đồ Sơn. Hải Phòng. Trong số đó, 7.000 khán giả đã sẵn sàng lấp đầy khu vực tổ chức chung kết.
Sự kiện đón chào dàn người đẹp là hoa hậu, á hậu đình đám, gắn liền với Hoa hậu Việt Nam qua các mùa, cùng những ca sĩ hàng đầu thị trường để biểu diễn và hỗ trợ top 25 tỏa sáng trên sân khấu.
Dàn người đẹp trải qua loạt phần thi quan trọng để chinh phục các cột mốc top 15, top 10, top 5 và được xướng tên ở top 3 để giành lấy danh vị ở cuộc thi năm nay.
Trước đó, top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải qua 3 tháng đồng hành cùng nhau ở nhà chung, được rèn luyện toàn diện từ kỹ năng catwalk, ứng xử, chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm xuyên qua nhiều tỉnh, thành.
07/11/2026 16:46
report Cô gái nào hội tụ đủ 4 trụ cột của Hoa hậu Việt Nam 2026?
Sau nhiều tháng tranh tài, 25 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào đêm chung kết lúc 20h ngày 7/11 tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Các người đẹp sẽ trải qua những phần thi quan trọng để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5, trước khi xác định Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 cùng các danh hiệu đại sứ.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu ngoài trời quy mô lớn, được xây dựng theo ý tưởng Dệt miền thanh xuân. Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống, sử dụng những đường cong mềm mại và các lớp kiến trúc đan xen, gợi hình ảnh dải lụa trong không gian.
Sân khấu kết hợp hệ thống bàn nâng, âm thanh, ánh sáng cùng ba khu khán đài. Trong những ngày trước chung kết, các thí sinh liên tục tập luyện, làm quen với không gian biểu diễn, chuẩn bị cho những màn đồng diễn áo tắm, áo dài và trình diễn dạ hội.
Bên cạnh cuộc tranh tài nhan sắc, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc tham gia biểu diễn, hứa hẹn mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, dance hiện đại đến âm nhạc dân gian. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là bộ đôi MC Đức Bảo và Khánh Vy.
Đêm chung kết sẽ khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mở ra chặng đường mới cho chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
07/11/2026 16:20
report 25 thí sinh make up trước giờ G
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2026-chi-con-2-tieng-nua-bat-ngo-phut-chot-tu-hau-truong-post1892227.tpo