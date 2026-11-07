Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
25 cô gái xinh đẹp, tài năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào đêm chung kết toàn quốc, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo Tiền Phong là đơn vị sở hữu bản quyền và chủ trì tổ chức; Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media đầu tư, đồng tổ chức và sản xuất chương trình.
Khán giả có thể theo dõi đêm chung kết trên YouTube VTV3; Fanpage của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng; hệ thống truyền hình FPT Play; các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam và Hoàng Thành Media.
Các thông tin về sự kiện sẽ được Báo Quân đội nhân dân cập nhật tới bạn đọc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/giai-tri/chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2026-1063651