Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo Tiền Phong là đơn vị sở hữu bản quyền và chủ trì tổ chức; Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media đầu tư, đồng tổ chức và sản xuất chương trình.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là nơi tôn vinh 25 thí sinh, khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện.

Sân khấu rộng hơn 2.000m² tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng đã sẵn sàng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khán giả có thể theo dõi đêm chung kết trên YouTube VTV3; Fanpage của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng; hệ thống truyền hình FPT Play; các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam và Hoàng Thành Media.

Các thông tin về sự kiện sẽ được Báo Quân đội nhân dân cập nhật tới bạn đọc.