Chung kết 'Gói trọn luận án trong 180 giây' kết nối tri thức và thúc đẩy Pháp ngữ trong khu vực

Chung kết khu vực châu Á-Thái Bình Dương của cuộc thi hùng biện "Ma thèse en 180 secondes" (tạm dịch "Gói trọn luận án trong 180 giây") năm 2026 là một cuộc tranh tài học thuật, đồng thời cũng là một sân chơi giao lưu tri thức quốc tế cho giới nghiên cứu trẻ.

Cuộc thi là minh chứng sinh động cho bản lĩnh trí tuệ, tinh thần chủ động hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời tôn vinh đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng Pháp ngữ thông qua nhịp cầu ngôn ngữ tiếng Pháp.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 21/10/2026, chung kết khu vực châu Á-Thái Bình Dương của cuộc thi "Ma thèse en 180 secondes" sẽ chính thức diễn ra theo hình thức trực tuyến. Sự kiện do văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) tổ chức, quy tụ 12 nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu trẻ tài năng đến từ các trường đại học thuộc 7 quốc gia trong khu vực: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mông Cổ, Singapore và Việt Nam.

Thử thách đặt ra cho các thí sinh đòi hỏi năng lực trình bày công trình nghiên cứu tiến sĩ của mình bằng tiếng Pháp chỉ trong đúng 180 giây và duy nhất một hình ảnh minh họa, trước một hội đồng và khán giả không chuyên.

Khi có tín hiệu âm thanh, phần thi sẽ lập tức dừng lại dù bài nói đã hoàn thành hay chưa. Điều này đòi hỏi mỗi nhà nghiên cứu phải biến những tri thức chuyên sâu trở nên sống động, dễ hiểu nhưng vẫn giữ nguyên tính nghiêm túc khoa học.

Bức tranh nghiên cứu tại chung kết năm nay đặc biệt phong phú và đề cập đến nhiều vấn đề thời sự: từ robot hỗ trợ người khiếm thị, chất xúc tác chuyển hóa CO2, phẫu thuật tim nhi khoa, ghép võng mạc, đến nguồn gốc trồng lúa thời Đồ sắt, du lịch chậm của Thế hệ Z, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy tiếng Pháp hay hình ảnh đô thị trong văn học Pháp ngữ.

Được khởi xướng ý tưởng tại Québec (Canada) vào năm 2012 dựa trên mô hình của Đại học Queensland, "Ma thèse en 180 secondes" qua hai mùa tổ chức chung kết khu vực tại châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành một không gian giao lưu tri thức quốc tế uy tín, kết nối các tài năng trẻ trong toàn khu vực.

Trong không gian giao lưu trí tuệ tầm vóc này, sự hiện diện của các đại diện trẻ Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đại chúng hóa các đề tài khoa học phức tạp bằng một ngoại ngữ như tiếng Pháp không chỉ đòi hỏi nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn thể hiện tư duy hội nhập chủ động, sự linh hoạt và bản lĩnh giao tiếp quốc tế của tri thức trẻ Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, ông Nicolas Mainetti, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của AUF nhấn mạnh: "Ma thèse en 180 secondes" cho thấy nền nghiên cứu Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương đang rất sôi động và đề cao tiếng nói với tất cả mọi người. Mười hai nhà nghiên cứu trẻ tại vòng chung kết chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể vừa giữ vững sự nghiêm túc khoa học, vừa tạo nên sự cuốn hút bằng tiếng Pháp.

Chung kết cuộc thi được đánh giá bởi Hội đồng giám khảo gồm 4 nhân vật uy tín trong cộng đồng Pháp ngữ dựa trên ba tiêu chí: tài năng diễn thuyết, chất lượng đại chúng hóa kiến thức và cấu trúc bài trình bày. Bên cạnh đó, khán giả theo dõi trực tiếp cũng có quyền tham gia bình chọn để trao Giải thưởng Khán giả.

Với sự tài trợ từ Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, ba thí sinh xuất sắc nhất đoạt giải của Ban giám khảo sẽ có cơ hội tham dự tại chung kết quốc tế trực tuyến vào giữa tháng 12 năm 2026. Đây chính là bệ phóng quan trọng nâng tầm vị thế và khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ tri thức trẻ Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.

Sự tham gia tích cực và hiệu quả của Việt Nam tại "Gói trọn luận án trong 180 giây" là cách thức thể hiện vai trò trách nhiệm và chủ động của người trẻ khi đại diện cho đất nước trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học, giáo dục và ngoại giao văn hóa quốc tế.

Là một thành viên tích cực của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), mạng lưới đại học lớn nhất thế giới kết nối 1.007 cơ sở giáo dục đại học tại 120 quốc gia, trong đó có 91 cơ sở tại châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam luôn đóng vai trò là điểm tựa kết nối các hoạt động Pháp ngữ trong khu vực.

Thông qua ngôn ngữ tiếng Pháp, thế hệ trẻ Việt Nam đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần học hỏi và sự chia sẻ tri thức, khẳng định hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, trí tuệ và rộng mở hội nhập cùng bạn bè quốc tế.