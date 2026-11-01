Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Hà Nội vô địch với 240 điểm

Từ 8h, người thân, bạn bè, thầy cô của các thí sinh đã có mặt tại Trường quay S14 để chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho các nhà leo núi.

Lúc 8h30, các thí sinh có mặt tại trường quay, thử chuột, bàn phím và trang trí bục thi đấu bằng những vật dụng mang ý nghĩa kỷ niệm, may mắn.

Cả 4 thí sinh đều đã sẵn sàng bước vào trận chung kết. Theo cựu quán quân Olympia Hà Việt Hoàng, áp lực thi đấu thường lớn nhất ở các trận thi quý. Anh khuyên các thí sinh mạnh dạn sử dụng Ngôi sao Hy vọng để tạo nên một trận chung kết nhiều cảm xúc.

Các thầy cô tới sớm, cổ vũ cho các thí sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia chung kết năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Phần thi Khởi động bắt đầu lúc 9h19 phút.

Quang Minh là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Khởi động. Ở lượt thi riêng với 6 câu hỏi, em giành được 10 điểm.

Quang Minh bước vào phần thi Khởi động đầu tiên.

Thi đấu thứ hai, Anh Đức có 30 điểm sau 6 câu hỏi. Gia Bảo, thí sinh xuất phát thứ ba, cũng đạt số điểm tương tự.

Thái Dương có lượt thi riêng ấn tượng nhất khi trả lời đúng 5/6 câu hỏi, giành được 50 điểm.

Ở lượt thi chung gồm 12 câu hỏi, Anh Đức và Thái Dương thể hiện phong độ nổi bật khi trả lời đúng nhiều câu nhất.

Kết thúc phần thi Khởi động, Thái Dương vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 85 điểm. Bám sát phía sau, Anh Đức có 80 điểm. Gia Bảo và Quang Minh lần lượt xếp thứ ba và thứ tư với 35 và 10 điểm.

Thái Dương vươn lên dẫn đầu sau phần Khởi động với 85 điểm. Ảnh: BTC

Phần thi Vượt chướng ngại vật

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 5 chữ cái. Ở câu hỏi hàng ngang đầu tiên, Thái Dương, Anh Đức và Quang Minh cùng trả lời đúng, mỗi người giành thêm 10 điểm.

Ngay sau khi câu hỏi hàng ngang thứ hai được đưa ra, Gia Bảo nhanh chóng nhấn chuông xin trả lời chướng ngại vật. Đáp án “Tự học” hoàn toàn chính xác, giúp em giành thêm 50 điểm, nâng tổng điểm lên 85. Gia Bảo chia sẻ đây là cột mốc giúp em có thêm động lực để bứt phá trong trận chung kết.

Kết thúc phần thi, Thái Dương vẫn dẫn đầu đoàn leo núi với 95 điểm. Anh Đức bám sát ở vị trí thứ hai với 90 điểm. Gia Bảo vươn lên vị trí thứ ba với 85 điểm, trong khi Quang Minh có 20 điểm.

Phần thi Tăng tốc

Anh Đức dẫn đầu sau 3 phần thi với 190 điểm. Ảnh: BTC

Ở câu hỏi đầu tiên, Quang Minh và Anh Đức trả lời đúng, lần lượt giành thêm 40 và 30 điểm. Tại câu hỏi thứ hai, Quang Minh và Thái Dương cùng ghi điểm, lần lượt được cộng 40 và 30 điểm. Ở câu hỏi thứ ba, Anh Đức và Thái Dương tiếp tục trả lời đúng, lần lượt có thêm 40 và 30 điểm.

Đến câu hỏi cuối cùng, cả bốn thí sinh đều đưa ra đáp án chính xác. Gia Bảo là người trả lời nhanh nhất, tiếp theo là Anh Đức, Thái Dương và Quang Minh.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 190 điểm. Gia Bảo bất ngờ bứt phá lên vị trí thứ hai với 155 điểm. Thái Dương xếp thứ ba với 145 điểm, còn Quang Minh có 130 điểm.

Phần thi Về đích

Anh Đức là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích nhờ có số điểm tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Em lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên, Anh Đức không đưa ra được đáp án chính xác. Thái Dương giành quyền trả lời và ghi thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 165. Trong khi đó, Anh Đức còn 170 điểm.

Ở câu hỏi thứ hai, Anh Đức tiếp tục không đưa ra được đáp án. Các thí sinh còn lại cũng không giành được điểm ở câu hỏi này.

Đến câu hỏi cuối cùng, Anh Đức chọn ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác đáp án “Nguyễn Tuân”, giành thêm 40 điểm. Em kết thúc lượt thi với 210 điểm.

Thái Dương là thí sinh thứ hai bước vào phần thi Về đích và lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên, Thái Dương không đưa ra được đáp án chính xác. Quang Minh giành quyền trả lời nhưng cũng không ghi được điểm. Thái Dương giữ nguyên 165 điểm, trong khi Quang Minh bị trừ 10 điểm, còn 120 điểm.

Đến câu hỏi thứ hai, Thái Dương tiếp tục bị giành quyền trả lời. Gia Bảo đưa ra đáp án chính xác, giành thêm 30 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ hai với 185 điểm. Thái Dương lúc này còn 135 điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng, Thái Dương chọn ngôi sao hy vọng nhưng vẫn không trả lời chính xác. Anh Đức giành quyền trả lời và ghi thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 230. Trong khi đó, Thái Dương còn 115 điểm.

Gia Bảo tại Chung kết đường lên đỉnh Olympia.

Gia Bảo bước vào lượt thi với gói câu hỏi 20-20-20 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên, Gia Bảo không trả lời chính xác. Anh Đức giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng, ghi thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 250. Trong khi đó, Gia Bảo bị trừ 20 điểm, còn 165 điểm.

Ở câu hỏi thứ hai, Gia Bảo trả lời chính xác, không cho các thí sinh còn lại cơ hội giành quyền trả lời. Em có thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 185.

Đến câu hỏi cuối cùng, Gia Bảo chọn ngôi sao hy vọng nhưng không đưa ra được đáp án đúng. Anh Đức giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác. Kết thúc câu hỏi, Gia Bảo còn 165 điểm, còn Anh Đức bị trừ 10 điểm, xuống 240 điểm.

Quang Minh là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên, Quang Minh trả lời chính xác, giành thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 140.

Sang câu hỏi thứ hai, Quang Minh không đưa ra được đáp án đúng. Thái Dương giành quyền trả lời nhưng cũng không ghi được điểm, còn 105 điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng, Quang Minh chọn ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác, giành thêm 40 điểm, nâng tổng điểm lên 180.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Về đích ở vị trí thứ hai là Quang Minh (Hưng Yên) với 180 điểm. Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Phú Thọ) đồng về ba.

Bốn nam sinh trường chuyên tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Trước trận chung kết, Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) chia sẻ, là học sinh chuyên Sinh, em đặc biệt yêu thích những đột biến. Tuy nhiên, “đột biến” lớn nhất của cuộc đời em đến nay là việc giành vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Mang theo những phẩm chất của quê hương, Quang Minh cho biết đã sẵn sàng bứt phá để chạm tới đỉnh vinh quang.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) chia sẻ, là học sinh chuyên Sử, em muốn tiếp nối hào khí người Hà Nội theo cách riêng. Vũ khí của Đức là tri thức và những trang sử. Với em, lịch sử không chỉ là chuyện đã qua mà còn ghi dấu những con người, sự kiện làm thay đổi vận mệnh, giúp dân tộc vượt qua những thời khắc khó khăn. Mang theo tinh thần và khí phách của người Hà Nội, Anh Đức đã sẵn sàng bước vào trận chung kết.

Đoàn Lê Anh Đức và Trần Võ Gia Bảo trước giờ thi đấu. Ảnh: BTC

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) chia sẻ, là học sinh chuyên Hóa, em hiểu mỗi thí nghiệm đều có thể thành công hoặc thất bại, nhưng tuổi trẻ là hành trình dám thử sức. Gia Bảo cũng mong muốn giới thiệu bản sắc văn hóa Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) tự nhận mình là người “dễ nuôi”, có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Theo Dương, hành trình Olympia đã giúp em hình thành một phẩm chất mới: bản lĩnh. Dương cho rằng mình đã có đủ năng lực và nội lực để khám phá những điều mới mẻ. Em mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân và chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia.

Lý Thái Dương thử chuột, bàn phím trước giờ trận đấu bắt đầu.

4 thí sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gồm Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa, nhất quý I với 175 điểm), Lý Thái Dương (Phú Thọ, nhất quý II với 200 điểm), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên, nhất quý III với 225 điểm) và Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội, nhất quý IV với 220 điểm).

4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Từ trái qua lần lượt là Nguyễn Huy Quang Minh, Đoàn Lê Anh Đức, Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương. Đây cũng là thứ tự xuất phát của 4 thí sinh tại trận chung kết năm.

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) là thí sinh đầu tiên giành vé vào trận chung kết năm khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm. Đây cũng là lần thứ hai Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 15 năm chờ đợi.

Trước Gia Bảo, tính cả trước và sau sáp nhập, Khánh Hòa đã có 3 cầu truyền hình trận chung kết Olympia và thành tích cao nhất đến nay là vị trí Á quân (Nguyễn Hải Đăng năm 2019, Đoàn Thanh Tùng năm 2025).

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) nhất quý 1 với 175 điểm.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau khi chiến thắng cuộc thi quý 2 với 200 điểm.

Thái Dương là học sinh mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) nhất quý 2 với 200 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) ghi tên mình vào trận chung kết năm, sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 225 điểm. Quang Minh là thí sinh có điểm thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm. Quang Minh là học sinh mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) nhất quý 3 với 225 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với 220 điểm. Thành tích của Anh Đức giúp Hà Nội 2 năm liên tiếp có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đến nay có 7 học sinh lọt vào tới trận chung kết.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội) nhất quý 4 với 220 điểm.

4 điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 cũng đã được xác định.

Điểm cầu Hà Nội được đặt ở Bảo tàng Hà Nội - công trình văn hóa khánh thành tháng 10/2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điểm cầu Hưng Yên được đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam - công trình thể hiện tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với người nông dân.

Điểm cầu Phú Thọ được đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điểm cầu Khánh Hòa được đặt tại Công viên biển Bình Sơn, thuộc phường Đông Hải, nằm bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.