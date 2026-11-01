Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Nam sinh Hà Nội giành ngôi Quán quân với 240 điểm

Trận chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra vào 8h30 ngày 1/11, với bốn thí sinh góp mặt gồm: Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa; Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ; Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên và Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bốn thí sinh góp mặt tại chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026

Các thí sinh trải qua 4 phần thi lần lượt là Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Phần thi Khởi động, mỗi thí sinh trải qua lượt thi cá nhân (6 câu hỏi) và thi chung (12 câu). Trong lượt riêng, mỗi thí sinh trả lời 6 câu hỏi, trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Ở phần chung, thí sinh sẽ giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Mỗi lượt trả đúng thêm 10 điểm, nếu sai hoặc bấm chuông mà không có câu trả lời sau 3 giây bị trừ 5 điểm.

Ở lượt riêng, Quang Minh là thí sinh thi đầu tiên, song không giành được điểm ở loạt câu hỏi về kiến thức xã hội, Toán học, Tiếng Anh, Văn học và Vật lý thiên văn. Câu trả lời đúng duy nhất của nam sinh ở lĩnh vực Hóa học, mang về 10 điểm đầu tiên. Anh Đức khởi động thứ hai, trả lời đúng 4/6 câu hỏi, giành về 40 điểm. Trong khi đó, Gia Bảo giành 30 điểm với 3 đáp án đúng; Thái Dương thi lượt riêng cuối cùng, trả lời đúng 5/6 câu hỏi, giành được 50 điểm.

Ở lượt thi chung gồm 12 câu hỏi, Anh Đức và Thái Dương thể hiện phong độ nổi bật khi trả lời đúng nhiều câu nhất. Kết thúc vòng thi Khởi động, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm, tiếp theo là Anh Đức với 80 điểm, Gia Bảo 35 điểm, Quang Minh 10 điểm.

Anh Đức thể hiện phong độ nổi bật tại các phần thi

Phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm ra ẩn số với 5 chữ cái, thông qua 4 câu hỏi lật mở hình ảnh gợi ý, mỗi câu hỏi tương ứng với 10 điểm. Ở câu hỏi hàng ngang đầu tiên, Thái Dương, Anh Đức và Quang Minh cùng trả lời đúng, mỗi người giành thêm 10 điểm. Góc hình ảnh đầu tiên được lật mở nhưng không có thí sinh nào đưa ra đáp án ẩn số.

Sau khi câu hỏi hàng ngang thứ hai được đưa ra, Gia Bảo nhanh tay nhấn chuông và đưa ra câu trả lời cho ẩn số là “Tự học”. Đáp án chính xác này đã giúp nam sinh giành thêm 50 điểm, nâng tổng điểm lên 85.

Kết thúc phần thi này, thứ tự của 4 nhà leo núi vẫn được duy trì. Thái Dương tạm dẫn đầu với 95 điểm, tiếp đến là Anh Đức với 90 điểm, Gia Bảo 85 điểm, Quang Minh 20 điểm.

Phần thi Tăng tốc gồm với 4 câu hỏi, tối đa 160 điểm, là cơ hội để các thí sinh gia tăng điểm số. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi lần lượt là 10, 20, 30 và 40 giây. Các thí sinh trả lời bằng máy tính. Người trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, theo sau là 30, 20 và 10 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên về những nơi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, Thái Dương đưa ra câu trả lời nhanh nhất, song Anh Đức và Quang Minh mới là người có đáp án đúng. Quang Minh có thêm 40 điểm, Anh Đức 30.

Tại câu hỏi thứ hai, các thí sinh được yêu cầu sắp xếp những sự kiện theo đúng mốc thời gian tương ứng. Quang Minh và Thái Dương cùng ghi điểm, lần lượt được cộng 40 và 30 điểm.

Ở câu hỏi thứ ba về giải mật mã, Anh Đức và Thái Dương tiếp tục trả lời đúng, lần lượt có thêm 40 và 30 điểm.

Câu hỏi cuối cùng yêu cầu thí sinh tìm từ đúng thông qua gợi ý, đáp án là “Lễ”. Cả bốn thí sinh đều đưa ra câu trả lời đúng, Gia Bảo là người trả lời nhanh nhất nên giành được 40 điểm, tiếp theo lần lượt là Anh Đức, Thái Dương và Quang Minh.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 190 điểm, Gia Bảo bứt phá lên vị trí thứ hai với 155 điểm. Thái Dương xếp thứ ba với 145 điểm, còn Quang Minh có 130 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức đã mang vòng nguyệt quế Olympia năm thứ hai liên tiếp về chuyên Hà Nội - Amsterdam

Ở Phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ được chọn gói gồm 3 câu hỏi với các mức điểm 20 và 30. Độ khó của câu hỏi tăng dần theo giá trị điểm. Ngoài ra, với mỗi câu hỏi người chơi chính không trả lời đúng, ba bạn chơi được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu đưa ra đáp án đúng, các em giành điểm, còn trả lời sai, người bấm chuông bị trừ, người chơi chính bảo toàn số điểm của mình.

Anh Đức là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích với số điểm tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Em lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Anh Đức không đưa ra được đáp án chính xác, Thái Dương giành quyền trả lời và ghi thêm 20 điểm. Ở câu hỏi thứ hai về các chất khí để tính AQI (chỉ số đo chất lượng không khí), Anh Đức tiếp tục không đưa ra được đáp án, tuy nhiên không thí sinh nào bấm chuông giành quyền trả lời. Đến câu hỏi cuối cùng, Anh Đức chọn ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác đáp án “Nguyễn Tuân”, giành thêm 40 điểm.

Thái Dương về đích thứ hai, cùng chọn gói câu hỏi 20-30-20. Ở câu hỏi đầu tiên, em không đưa ra được đáp án chính xác, Quang Minh giành quyền trả lời nhưng cũng không ghi được điểm. Đến câu hỏi thứ hai, Thái Dương tiếp tục bị giành quyền trả lời; Gia Bảo đưa ra đáp án chính xác, giành thêm 30 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng, Thái Dương chọn ngôi sao hy vọng nhưng vẫn không trả lời chính xác; Anh Đức giành quyền trả lời và ghi thêm 20 điểm.

Gia Bảo bước vào lượt thi với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Gia Bảo không trả lời chính xác; Anh Đức giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng, ghi thêm 20 điểm. Câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực Vật lý, Gia Bảo trả lời chính xác, không cho các thí sinh còn lại cơ hội giành quyền trả lời. Đến câu hỏi cuối cùng, Gia Bảo chọn Ngôi sao hy vọng nhưng không đưa ra được đáp án đúng, Anh Đức giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác..

Quang Minh là người cuối cùng thi Về đích, chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên về những câu thơ thể hiện khí phách và tinh thần lạc quan của nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng trước khi bị đày ra Côn Đảo năm 1908, nam sinh trả lời đúng. Tiếp theo là một câu hỏi khó về Toán học, Minh không đưa ra được đáp án đúng; Thái Dương giành quyền trả lời nhưng cũng không ghi được điểm. Ở câu cuối cùng, Quang Minh quyết định chọn Ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác, giành thêm 40 điểm.

Chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Về đích ở vị trí thứ hai là Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên với 180 điểm. Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa và Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ cùng xếp ở vị trí ba với lần lượt 165 và 105 điểm.

Như vậy, Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam hai năm liên tiếp có Quán quân Olympia, sau chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.