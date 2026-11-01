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Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Hà Nội chào đón nhà vô địch

Sáng 1/11/2026, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tiếp với 4 điểm cầu ở Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa, với 4 ứng viên là: Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội); Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên).

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Điểm cầu Thủ đô đặt tại Bảo tàng Hà Nội, trong không khí rộn ràng, sôi động cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức. Kết quả, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã xuất sắc giành Vòng nguyệt quế - giải Nhất Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không khí sôi động tại điểm cầu Hà Nội cổ vũ cho ứng viên Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả cổ vũ cho Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả cổ vũ cho Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả cổ vũ cho Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả cổ vũ cho Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khán giả tại điểm cầu Hà Nội nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức cho thí sinh Anh Đức thi đấu tự tin và giành danh hiệu Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) xuất sắc giành Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) xuất sắc giành Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của khán giả tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành ngôi Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của khán giả tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành ngôi Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của khán giả tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành ngôi Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của khán giả tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành ngôi Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) xuất sắc giành Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) xuất sắc giành Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của khán giả tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành ngôi Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Niềm vui của khán giả tại điểm cầu Hà Nội khi Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành ngôi Quán quân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Minh Quyết / TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/chung-ket-duong-len-dinh-olympia-2026-ha-noi-chao-don-nha-vo-dich-20261101113843942.htm