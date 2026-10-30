Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Điểm cầu Khánh Hòa sẵn sàng tiếp sức cho “nhà leo núi”

Những ngày này, tại công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải), các đơn vị, lực lượng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, cổ vũ và tiếp sức cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải chinh phục sân chơi tri thức.

Dự kiến 10.000 người cổ vũ

Có mặt tại công viên biển Bình Sơn những ngày này, có thể cảm nhận không khí tất bật, khẩn trương của các đơn vị thi công chuẩn bị cho cầu truyền hình chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026. Sân khấu chính được thiết kế với những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa như: Tháp Trầm Hương, các tháp Chăm, điện gió… Bảng tên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải cũng đã được dựng tại sân khấu chính. Các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công nước 5 tích cực hợp luyện các màn biểu diễn trên biển. Trong khi đó, tại khuôn viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, các nhóm học sinh đang tập luyện các tiết mục văn nghệ để tham gia biểu diễn tại điểm cầu.

Em Trần Võ Gia Bảo xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Ông Trần Huỳnh Huy Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, UBND phường đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao. Phường phối hợp với ê-kíp sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các phóng sự về em Trần Võ Gia Bảo; giới thiệu những hoạt động văn hóa, xã hội và kinh tế nổi bật của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và chuẩn bị các điều kiện về điện, ánh sáng. Phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát từng phần việc, bảo đảm địa điểm tổ chức khang trang, an toàn, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật, góp phần tổ chức thành công điểm cầu truyền hình trực tiếp.

Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra vào sáng 1-11 tại Trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thí sinh Trần Võ Gia Bảo sẽ tranh tài cùng 3 thí sinh: Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội) và Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, UBND phường Đông Hải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia cổ vũ em Trần Võ Gia Bảo tại điểm cầu công viên biển Bình Sơn. Dự kiến, các trường THPT trong khu vực sẽ huy động khoảng 5.000 học sinh; phường huy động khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. Tổng số người đến cổ vũ tại khu vực công viên biển Bình Sơn dự kiến khoảng 10.000 người. Phường đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tiếp thêm động lực để em Gia Bảo tự tin bước vào trận chung kết.

Phối hợp chuẩn bị chu đáo

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan như: Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Tỉnh đoàn; Công ty Điện lực Khánh Hòa… tổ chức tốt cầu truyền hình chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026 tại Khánh Hòa. Công tác tổ chức phải bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất với Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam; sự vào cuộc tham gia trách nhiệm, hiệu quả của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan. Thông qua việc tổ chức điểm cầu, tỉnh mong muốn quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khơi dậy niềm tự hào trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của quê hương Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng thầy cô Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải chụp ảnh lưu niệm với Gia Bảo tại lễ xuất quân tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã phối hợp với Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng kịch bản chương trình cầu truyền hình. Đến thời điểm này, các công việc được triển khai kịp thời, chu đáo, bảo đảm điều kiện tổ chức điểm cầu. “Chúng tôi tin tưởng, với sự tự tin, bản lĩnh cùng hành trang kiến thức đã được chuẩn bị trong thời gian qua, em Trần Võ Gia Bảo sẽ bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 với tâm thế vững vàng, thi đấu hết mình và thể hiện tinh thần fair-play. Chúc Gia Bảo phát huy tốt nhất năng lực của mình, nỗ lực giành vòng nguyệt quế, mang vinh dự về cho tỉnh”, ông Sơn nói.