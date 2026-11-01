Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Ai sẽ giành được vòng nguyệt quế?

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt tại 4 điểm cầu trực tiếp là MC Thái Trang (Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải - điểm cầu Khánh Hòa), MC Minh Tân (Khu vực Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" - điểm cầu Phú Thọ), MC Châu Khang (Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" - điểm cầu Hưng Yên) và MC Sơn Lâm (Bảo tàng Hà Nội - điểm cầu Hà Nội).

Còn tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.

01/11/2026 07:50

Trên hành trình tiến về trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26, bốn "nhà leo núi" đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa và Phú Thọ không chỉ vượt qua nhiều thí sinh tài năng khác mà còn ghi đậm dấu ấn riêng, mỗi người một vẻ. Cùng điểm lại hành trình "leo núi" của 4 chàng trai: