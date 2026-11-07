Chung kết cuộc thi Thiết kế FPGA và MCU mở rộng khu vực miền Trung năm 2026

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội VET (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng). Ảnh: SUDN

Cuộc thi Thiết kế FPGA và MCU mở rộng khu vực miền Trung năm 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo (DNIC - Sở Khoa học và Công nghệ) chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) và doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn gồm các công ty: Willas Electronic Việt Nam, LYG Semiconductor, Energizer, Bán dẫn Tiênphong, OneKiwi Technology, Gowin Semiconductor, Sonix và Leci tổ chức.

Đây là dịp để các đội thi trình bày, giới thiệu sản phẩm và giải pháp thiết kế, thể hiện năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ FPGA, MCU trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn vào thực tiễn. Đồng thời, chương trình tạo cơ hội kết nối giữa sinh viên, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực vi mạch.

Đội thi trình bày sản phẩm và ý tưởng tại vòng chung kết. Ảnh: SUDN

Kết quả, giải Nhất được trao cho đội VET (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật); giải Nhì thuộc về đội QNU-ĐTVT (Trường Đại học Quy Nhơn); giải Ba thuộc về đội VKU-Newbie và Newbie; giải Khuyến khích thuộc về các đội: VKU-On The Top và VKU - ICC (Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn), Nexus4, VortexETE và The Low-Key Boys (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng).