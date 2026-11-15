Chung kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026
Tối 14/11, tại trường quay S350, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Snews và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.
Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.
Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc, rèn luyện sự tự tin và kỹ năng sống. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về những giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Từ 72 thí sinh tham gia vòng sơ khảo trực tuyến, Ban Tổ chức đã lựa chọn 34 thí sinh vào vòng bán kết. Qua quá trình tranh tài, 14 thí sinh xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại đêm chung kết.
Tại đêm chung kết, 14 thí sinh lần lượt trình diễn các ca khúc dự thi. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, dàn dựng sáng tạo, kết hợp giữa giọng hát, múa phụ họa, trang phục và đạo cụ biểu diễn. Nội dung các ca khúc tập trung ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô thể hiện tình cảm trong sáng, niềm tự hào và ước mơ đẹp đẽ của tuổi học trò.
Mỗi thí sinh mang một màu sắc âm nhạc riêng, thể hiện niềm đam mê, cá tính tự tin trong diểu diễn. Ban giám khảo đánh giá các phần thi dựa trên chất lượng giọng hát, phong cách biểu diễn, khả năng làm chủ sân khấu, sự sáng tạo trong dàn dựng cũng như trang phục, đạo cụ biểu diễn.
Với phần thể hiện tự tin, chất giọng truyền cảm và phong cách biểu diễn lôi cuốn, thí sinh Lò Thị Tường Vy, Trường THCS Chiềng Ngàm, đã xuất sắc giành giải Nhất với tiết mục "Một vòng Việt Nam". Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh: Vũ Khánh Duy, Trường THCS Lê Quý Đôn và Sa Thái An, Trường THCS Chiềng Sinh. Ban Tổ chức trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 4 giải phụ cho các thí sinh có giọng ca truyền cảm, giọng ca triển vọng, phong cách trình diễn ấn tượng và thí sinh được yêu thích.
Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, không chỉ là dịp để các em học sinh thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo mà còn góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và tạo động lực để các tài năng trẻ tiếp tục tỏa sáng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thanh-am-tuoi-hong/chung-ket-cuoc-thi-thanh-am-tuoi-hong-tinh-son-la-lan-thu-i-nam-2026-saFoHJeDR.html