Chung kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026

Tiết mục hát múa mở màn

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Các đại biểu dự chung kết cuộc thi.

Các nhà tài trợ chương trình.

Đại biểu và khán giả dự chương trình.

Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc, rèn luyện sự tự tin và kỹ năng sống. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về những giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ban giám khảo cuộc thi.

MC chương trình

Từ 72 thí sinh tham gia vòng sơ khảo trực tuyến, Ban Tổ chức đã lựa chọn 34 thí sinh vào vòng bán kết. Qua quá trình tranh tài, 14 thí sinh xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại đêm chung kết.

Tiết mục "Một vòng Việt Nam" của thí sinh Lò Thị Tường Vy.

Tiết mục "Chiếc khăn piêu" của thí sinh Vũ Khánh Duy.

Tiết mục "Em bé Mường La" của thí sinh Sa Thái An

Tại đêm chung kết, 14 thí sinh lần lượt trình diễn các ca khúc dự thi. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, dàn dựng sáng tạo, kết hợp giữa giọng hát, múa phụ họa, trang phục và đạo cụ biểu diễn. Nội dung các ca khúc tập trung ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô thể hiện tình cảm trong sáng, niềm tự hào và ước mơ đẹp đẽ của tuổi học trò.

Tiết mục "Tây Bắc gửi về anh" của thí sinh Lường Thị Hạnh.

Tiết mục "Ngôi trường giữa ngàn mây" của thí sinh Quàng Thị Mai Trang.

Tiết mục "Tre Việt Nam" của thí sinh Cà Dương Anh Trí

Mỗi thí sinh mang một màu sắc âm nhạc riêng, thể hiện niềm đam mê, cá tính tự tin trong diểu diễn. Ban giám khảo đánh giá các phần thi dựa trên chất lượng giọng hát, phong cách biểu diễn, khả năng làm chủ sân khấu, sự sáng tạo trong dàn dựng cũng như trang phục, đạo cụ biểu diễn.

Thí sinh Lò Thị Tường Vy đoạt giải nhất cuộc thi.

Các thí sinh đoạt giải nhì.

Trao giải ba cho các thí sinh.

Các thí sinh đoạt giải khuyến khích

Các thí sinh nhận giải chuyên đề.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với thí sinh đêm chung kết.

Với phần thể hiện tự tin, chất giọng truyền cảm và phong cách biểu diễn lôi cuốn, thí sinh Lò Thị Tường Vy, Trường THCS Chiềng Ngàm, đã xuất sắc giành giải Nhất với tiết mục "Một vòng Việt Nam". Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh: Vũ Khánh Duy, Trường THCS Lê Quý Đôn và Sa Thái An, Trường THCS Chiềng Sinh. Ban Tổ chức trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 4 giải phụ cho các thí sinh có giọng ca truyền cảm, giọng ca triển vọng, phong cách trình diễn ấn tượng và thí sinh được yêu thích.

Tiết mục "Đất nước lời ru" của thí sinh Lò Thái Linh An.

Tiết mục "Thị Mầu" của thí sinh Lê Huyền Anh

Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, không chỉ là dịp để các em học sinh thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo mà còn góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và tạo động lực để các tài năng trẻ tiếp tục tỏa sáng.

Tiết mục dự thi "Bà tôi" của thí sinh Mùi Trần Hà Anh.

Tiết mục "Khắc ghi" của thí sinh Quàng Văn Lực.

MC giao lưu với thí sinh bên lề cuộc thi.

Tiết mục "Cô gái mở đường" của Lò Thị Phương Vy.

Tiết mục "Còn gì đẹp hơn" của thí sinh Trịnh Văn Lâm.

Tiết mục "Tổ quốc trong ánh mặt trời" của thí sinh Vì Thị Tuyết Mai

Tiết mục "Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác" của thí sinh Đinh Dương Mai Phương.