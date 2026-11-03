Chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa cho ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: QUỐC TUẤN

Từ 192 đề tài đăng ký tham dự của sinh viên đến từ 14 trường đại học, cao đẳng ở vòng cơ sở, Ban tổ chức chọn ra 35 đề tài xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Các đề tài dự thi chia thành 2 hội đồng theo lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp (17 đề tài) và lĩnh vực Khoa học xã hội - Khoa học nhân văn (18 đề tài).

Một sinh viên trình bày đề tài của mình tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo Ban tổ chức cuộc thi, thông qua cuộc thi mỗi sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận tri thức mới, mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề của xã hội.

Thành đoàn và Hội Sinh viên thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các nguồn lực, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ những công trình nghiên cứu có tiềm năng phát triển, ứng dụng vào thực tiễn.