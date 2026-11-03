Chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng
Sáng 3/11, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2026.
Từ 192 đề tài đăng ký tham dự của sinh viên đến từ 14 trường đại học, cao đẳng ở vòng cơ sở, Ban tổ chức chọn ra 35 đề tài xuất sắc bước vào vòng chung kết.
Các đề tài dự thi chia thành 2 hội đồng theo lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp (17 đề tài) và lĩnh vực Khoa học xã hội - Khoa học nhân văn (18 đề tài).
Theo Ban tổ chức cuộc thi, thông qua cuộc thi mỗi sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận tri thức mới, mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề của xã hội.
Thành đoàn và Hội Sinh viên thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các nguồn lực, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ những công trình nghiên cứu có tiềm năng phát triển, ứng dụng vào thực tiễn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chung-ket-cuoc-thi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-thanh-pho-da-nang-3357247.html