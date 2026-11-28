Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cuộc thi được Trung ương Đoàn tổ chức lần đầu tiên trong năm 2026, thu hút 359 đội thi với 839 thí sinh đến từ 31/34 tỉnh, thành phố, thuộc gần 300 trường học và cơ sở giáo dục. Đối tượng tham gia là học sinh từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đến sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện.

PGS. TS Phạm Ngọc Hùng, Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám khảo phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá, cuộc thi ghi nhận nhiều sản phẩm sáng tạo có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, an toàn thông tin, dịch vụ công và môi trường. Chất lượng sản phẩm tại Bảng C tương đối nổi trội và đồng đều hơn do các thí sinh là sinh viên đã có nền tảng kiến thức, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng, cuộc thi không chỉ tạo môi trường để học sinh, sinh viên tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ. Các đội cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tiếp thu ý kiến góp ý của chuyên gia, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để người trẻ phát huy tư duy sáng tạo, chủ động tiếp cận công nghệ mới.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại vòng Chung kết, 110 thí sinh thuộc 43 đội thi trải qua thử thách theo hình thức Hackathon trong thời gian 6 giờ. Các đội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thiện sản phẩm trong thời gian quy định, sau đó trình diễn, thuyết trình và bảo vệ sản phẩm trước Hội đồng Giám khảo. Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng làm chủ công nghệ, năng lực sáng tạo, giải quyết các bài toán thực tiễn và tư duy phản biện của thí sinh. Trong đó, Bảng A dành cho học sinh Trung học cơ sở có 14 đội; Bảng B dành cho học sinh Trung học phổ thông có 14 đội và Bảng C dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện có 15 đội.

Trước đó, tại vòng loại Quốc gia, 359 đội thi gồm 158 đội Bảng A, 96 đội Bảng B và 105 đội Bảng C. Qua quá trình đánh giá, tuyển chọn, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 204 đội tham gia vòng Khu vực, gồm 80 đội Bảng A, 49 đội Bảng B và 75 đội Bảng C. Kết thúc vòng Khu vực, Ban Tổ chức xét giải cho 182 đội, gồm 43 giải Nhất, 54 giải Nhì, 65 giải Ba và 20 giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn 43 đội xuất sắc tham dự vòng Chung kết toàn quốc.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Điểm đáng chú ý trong quá trình tổ chức là Hội đồng Giám khảo đưa ra nhận xét cụ thể về điểm mạnh, hạn chế và hướng hoàn thiện sản phẩm đối với toàn bộ các đội có hồ sơ tham gia. Tại vòng Khu vực, các đội Bảng A và B thực hiện thử thách cải tiến sản phẩm theo nhận xét của Hội đồng Giám khảo; các đội Bảng C giải quyết bài toán mới nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và làm chủ công nghệ. Cả ba bảng thi đều có hoạt động phỏng vấn chuyên môn để xác minh năng lực và mức độ làm chủ sản phẩm của thí sinh. Các sản phẩm tham gia cuộc thi tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, an toàn thông tin, dịch vụ công và môi trường.

Tại vòng Chung kết, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 14 giải Ba và các giải Khuyến khích cho những đội thi xuất sắc. Hai giải Nhất thuộc về đội AI4Youth, gồm Trần Huỳnh Gia Khiêm và Nguyễn Đức Trí, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng (Bảng B); đội Vika, gồm Khương Thị Hà Vi, Phạm Thái Hà và Trần Tuấn Kiệt, Trường Đại học Ngoại thương (Bảng C).

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026 được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toán thực tiễn; đồng thời tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ số.

Thông qua cuộc thi, Trung ương Đoàn hướng tới cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát huy tư duy sáng tạo và tinh thần chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong thanh thiếu nhi.