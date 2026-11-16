Chung kết Cuộc thi 'Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử' năm 2026

Lãnh đạo phường Yên Tử tặng hoa chúc mừng các thí sinh dự đêm Chung kết. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Tử Phạm Xuân Thành, khẳng định: Yên Tử là vùng đất thiêng gắn liền với lịch sử, văn hóa và Phật giáo Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và tư tưởng nhân văn sâu sắc; đồng thời là nơi kết tinh, lan tỏa tư tưởng nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Thông qua cuộc thi, các thí sinh sẽ là những đại sứ giới thiệu, quảng bá hình ảnh Yên Tử, góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên của vùng đất di sản đến với đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Tử Phạm Xuân Thành phát biểu khai mạc đêm Chung kết. (Ảnh: QUANG THỌ)

Với chủ đề “Yên Tử - Di sản thế giới, giá trị trường tồn”, tại đêm chung kết, 13 thí sinh lần lượt trải qua hai phần thi gồm: “Tỏa sáng cùng Di sản” và “Đại sứ Di sản”. Ở phần thi “Tỏa sáng cùng Di sản”, các thí sinh đã mang đến những bài thuyết minh giàu cảm xúc về cuộc đời, tư tưởng “Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông và giá trị nổi bật toàn cầu của Yên Tử. Đồng thời, tạo điểm nhấn ấn tượng qua những bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Trang phục truyền thống đồng bào Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử, Việt phục thời Lý-Trần và tà áo dài cách điệu lấy cảm hứng từ non thiêng.

Các thí sinh đã mang đến những bài thuyết trình giàu cảm xúc về giá trị của di sản Yên Tử và cuộc đời, tư tưởng “Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông. (Ảnh: QUANG THỌ)

Các thí sinh tự tin xử lý các tình huống thực tế đặt ra trong hoạt động du lịch, bảo tồn di sản Yên Tử. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ở phần thi “Đại sứ Di sản”, các thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên và trực tiếp xử lý các tình huống thực tế đặt ra trong hoạt động du lịch, bảo tồn di sản như: Ứng xử văn minh tại không gian tâm linh, bảo vệ cảnh quan môi trường, giải đáp thắc mắc của du khách quốc tế hay cách thức lan tỏa giá trị di sản đến thế hệ trẻ trên không gian mạng.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách đã tham dự đêm Chung kết. (Ảnh: QUANG THỌ)

Từ thông điệp “Yên Tử - Di sản thế giới, giá trị trường tồn”, cuộc thi tiếp tục khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị di sản quý báu của dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh Yên Tử ngày càng văn minh, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đồng thời, với những giá trị nổi bật toàn cầu, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đã trở thành niềm tự hào không chỉ của nhân dân Quảng Ninh mà còn của dân tộc Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu hay những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch mà còn là trách nhiệm và tình yêu của mỗi người dân. Đặc biệt, việc đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, để thế hệ trẻ hiểu, cảm nhận và tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những cá nhân có kiến thức, khả năng thuyết trình, kỹ năng giới thiệu và tình yêu sâu sắc đối với di sản; đồng thời tạo sân chơi bổ ích để lan tỏa tình yêu Yên Tử, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới.

Từ cuộc thi này mong muốn sẽ lan toả đến mỗi người dân địa phương hãy trở thành một người giới thiệu thân thiện, một chủ thể tích cực trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản, để Yên Tử không chỉ là điểm đến của những chuyến hành hương mà còn là điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn, giàu bản sắc và sức sống quanh năm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phường Yên Tử trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thanh Thiên An (Trường đại học Hạ Long). (Ảnh: QUANG THỌ)

Cuộc thi còn là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, tư tưởng, kiến trúc và cảnh quan của Di sản thế giới Yên Tử.

Kết thúc đêm tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thanh Thiên An (Trường đại học Hạ Long) với phần thể hiện xuất sắc qua chủ đề “Yên Tử – hào khí non thiêng, tầm vóc thời đại”; đồng thời trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và giải phụ cho các thí sinh xuất sắc khác.