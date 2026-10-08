Chung kết Cuộc thi 'Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường'

Những học sinh có thành tích xuất sắc tham gia phần thi “Thử thách về Nhà an toàn”.

Sau một tháng triển khai tại 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh, Cuộc thi thu hút hơn 8.000 học sinh, giáo viên tham gia tìm hiểu kiến thức về nhà ở an toàn và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tại vòng chung kết, 50 học sinh có thành tích xuất sắc được lựa chọn tham gia phần thi “Thử thách về Nhà an toàn”; 5 video “Nhà an toàn của em” được lựa chọn ở phần thi sáng tạo.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì cho các trường THPT Lương Ngọc Quyến và THPT Gang Thép.

Ở phần thi “Thử thách về Nhà an toàn”, Trường THPT Lương Ngọc Quyến đoạt giải Nhất. Tại phần thi “Sáng tạo vì Nhà an toàn”, giải Nhất, danh hiệu “Trường uyên bác nhất”, thuộc về Trường THPT Gang Thép; giải Nhì, danh hiệu “Trường lan tỏa nhất”, thuộc về Trường THPT Lương Ngọc Quyến; 03 giải Ba được trao cho Trường THPT Chu Văn An với danh hiệu “Trường truyền cảm hứng nhất”; Trường THPT Đồng Hỷ với danh hiệu “Trường thể hiện ấn tượng nhất” và Trường THPT Ngô Quyền với danh hiệu “Trường chung tay vì Nhà ở an toàn nhất”.

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức.

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức, với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc.

Hoạt động này nhằm giúp học sinh nhận diện các nguy cơ, trang bị kiến thức về nhà ở an toàn, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ và vận dụng kiến thức cùng gia đình, cộng đồng, chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.