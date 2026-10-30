Chiều 30-10, Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức vòng bán kết và chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Trung tỉnh Khánh Hòa lần thứ 5 - năm 2026 với chủ đề “Hợp tác và phát triển”. Đồng chí Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa; bà Hoàng Hoàn Dung - Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Thơ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và đại diện các sở, ngành, trường đại học, hiệp hội du lịch tham dự.

Các đại biểu tham dự vòng chung kết cuộc thi.

Tham dự vòng bán kết có 10 thí sinh được lựa chọn từ vòng sơ kết. Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: Hùng biện theo chủ đề “Hợp tác và phát triển”; tài năng bằng tiếng Trung (hát, múa, nhảy, kể chuyện, lồng tiếng, diễn xuất, ngâm thơ hoặc viết thư pháp…).

Kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức chọn 5 thí sinh vào vòng chung kết với phần thi ứng xử. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 nhì, 1 giải ba, 2 giải tư và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (bên phải) trao bảng tượng trưng học bổng dành cho sinh viên của các trường đại học.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đã trao học bổng cho các sinh viên của Trường Đại học Nha Trang (trị giá 30 triệu đồng), Trường Đại học Khánh Hòa (trị giá 40 triệu đồng) và Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương (trị giá 30 triệu đồng). Những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực dành cho các sinh viên mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ cho cuộc thi.

Ban tổ chức tặng quà cho các đơn vị có thí sinh tham dự cuộc thi.

Cuộc thi là hoạt động thường niên của Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo sân chơi cho các học viên, sinh viên học hỏi; đồng thời góp phần lan tỏa tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc.

Một thí sinh thể hiện phần thi hùng biện.