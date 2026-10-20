Chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung các trường đại học khu vực phía Nam năm 2026
Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên) tổ chức chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung các trường đại học khu vực phía Nam năm 2026 tranh cúp Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Vòng chung kết cuộc thi có sự tham gia của 1 ngàn sinh viên đến từ 19 trường đại học. Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trần Phạm Yến Nhi (Trường đại học Lạc Hồng). Giải nhì thuộc về các thí sinh: Hà Phương Nhi (Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Thị Bích Ngọc (Trường đại học Thủ Dầu Một). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 15 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi. Dịp này, Trường đại học Lạc Hồng trao học bổng cho 36 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 766 triệu đồng do 75 doanh nghiệp hỗ trợ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/giao-duc/202610/chung-ket-cuoc-thi-hung-bien-tieng-trung-cac-truong-dai-hoc-khu-vuc-phia-nam-nam-2026-eec4081/