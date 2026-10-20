Chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung các trường đại học khu vực phía Nam năm 2026

“Lúc làm hiệu phó, hằng ngày tôi vẫn ghé từng lớp thăm các con vì đó là niềm hạnh phúc trong nghề của mình. Bây giờ, mỗi ngày tôi không còn ghé thăm nữa, mà sáng sớm chờ ở cổng, dẫn các con vào lớp, chăm lo cho các con từ bài học đến bữa cơm, giấc ngủ”.