Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ phối hợp giữa Dự án NextGen Social Impact và Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Vinsights, với sự đồng hành của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại cùng các đơn vị.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Paul Bennett, Giám đốc Marketing Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho biết, cuộc thi thu hút 274 thí sinh từ 76 trường trung học phổ thông trên toàn quốc.

Ông Paul Bennett, Giám đốc Marketing, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc thi.

Chủ đề năm nay, “Saving for the Future - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”, mang một ý nghĩa đặc biệt thiết thực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và phát triển bền vững.

Chủ đề này đặt ra cho các bạn trẻ một câu hỏi rất đáng suy ngẫm: Làm thế nào để sử dụng hiệu quả hơn những nguồn lực chúng ta đang có, đồng thời tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai? Bởi khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện xây dựng một doanh nghiệp hay tạo ra lợi nhuận, mà còn là khả năng nhận diện những vấn đề của cuộc sống và tìm ra các giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

"Tại BUV, chúng tôi tin rằng việc học trở nên thực sự ý nghĩa khi các em có cơ hội đưa kiến thức từ sách vở vào thực tiễn. Và sẽ càng giá trị hơn khi quá trình ấy có sự dẫn dắt, chia sẻ và phản biện từ những người đang trực tiếp làm nghề.

Đó cũng chính là điều tôi đánh giá cao ở Đấu trường Khởi nghiệp. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, các em đã có cơ hội thử sức trong vai trò của những người làm chủ doanh nghiệp, học cách biến ý tưởng thành dự án, làm việc cùng đồng đội, nắm bắt cơ hội, đối mặt với khó khăn và trưởng thành qua từng thử thách. Đó là những bài học mà không phải lúc nào sách vở cũng có thể mang lại", ông Paul Bennett nhấn mạnh.

Đại diện BTC trao giải Dự án khởi nghiệp được yêu thích nhất

Tại chương trình, 7 đội thi xuất sắc nhất đã bước vào phần pitching và bảo vệ đề án trước Hội đồng Đầu tư. Mỗi đội thi mang đến một góc nhìn riêng về những vấn đề trong đời sống, từ chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, bãi xe thông minh cho học đường đến nông nghiệp bền vững và tái chế đồng phục, mỗi đội mang đến một giải pháp riêng cho những vấn đề thực tiễn và có giá trị tác động xã hội.

BTC trao giải Quán quân cho đội Chito

Kết thúc cuộc thi, đội Chito đến từ trường THPT Quảng Trị với dự án Ecomet - Lưới bọc hoa sinh học bảo vệ hoa, tự phân hủy trong đất đã xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi Đấu trường khởi nghiệp 2026.

Đại diện đội Chito cho biết, dự án nhằm giải quyết vấn đề nhà vườn đang đối mặt với bài toán kép: bảo vệ hoa khỏi nấm bệnh nhưng không để lại hóa chất độc hại và rác thải nhựa. Qua quá trình nghiên cứu, lên dự án, đội đã mang đến Ecomet, lưới bọc hoa làm từ phụ phẩm nông nghiệp, có hoạt chất kháng nấm và tự phân hủy sau vài tháng, góp phần nâng giá trị bông hoa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.