Chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hoá du lịch năm 2026

Đội Sắc nguồn Tân Hoá xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình; Bùi Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, phường Tam Chúc, đại diện một số trường đại học, cao đẳng.

Các đại biểu dự chung kết Cuộc thi.

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá du lịch năm 2026 nằm trong khuôn khổ Dự án "Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch" do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc tài trợ. Dự án được khởi xướng từ năm 2021 với sứ mệnh ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Dự án không chỉ cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng vững chắc, những hiểu biết sâu sắc về văn hóa, lịch sử, rèn luyện các kỹ năng và tạo cơ hội phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sự sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tinh thần, thái độ tích cực cho sinh viên tham gia mà còn tạo môi trường trải nghiệm, giao lưu và kết nối giữa sinh viên với các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Năm 2026, Dự án lựa chọn chủ đề “Từ câu chuyện đến trải nghiệm địa phương” với mong muốn khuyến khích thế hệ trẻ nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa làm nên bản sắc của mỗi địa phương, vùng đất - từ di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề thủ công, các loại hình nghệ thuật đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, lối sống và nếp sống cộng đồng. Qua đó, những giá trị này được truyền tải, chia sẻ và chuyển hóa thành các trải nghiệm đa dạng, đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại Cuộc thi.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá cao Dự án “Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch”. Dự án không chỉ tìm kiếm những tài năng hôm nay, mà quan trọng hơn là trao cơ hội để thế hệ trẻ trở thành những người kể chuyện sáng tạo và trách nhiệm, kiến tạo giá trị văn hóa cho điểm đến, góp phần vào sự phát triển du lịch văn hóa Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, chủ đề “Từ câu chuyện đến trải nghiệm địa phương” của Cuộc thi năm 2026 đã đặt đúng trọng tâm: đưa văn hóa ra khỏi những giá trị được trưng bày để trở thành những giá trị được cảm nhận, tương tác và trải nghiệm.

Đồng chí bày tỏ kỳ vọng Cuộc thi sẽ tìm được những đại sứ văn hóa du lịch thực sự có năng lực, tâm huyết và trách nhiệm; không chỉ biết kể một câu chuyện hay về quê hương, mà còn biết lắng nghe, nuôi dưỡng đam mê và khát vọng khám phá, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa du lịch Việt Nam ra toàn cầu.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Cuộc thi thu hút 1.421 thí sinh đăng ký tham gia, đến từ 171 trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Sau nhiều vòng thi, các thi sinh được tham gia chương trình học tập trực tuyến với 20 chuyên đề, 11 buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với các chuyên gia và nhà nghiên cứu uy tín, có chuyên môn cao ở trong và ngoài nước, Ban Tổ chức đã chọn được 40 sinh viên xuất sắc nhất của 25 trường vào chung kết.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc phát biểu tại Cuộc thi.

Tại vòng Chung kết, 40 thí sinh được chia thành 5 đội cùng tranh tài ở hai phần thi chung là: Thông điệp Văn hóa Du lịch - “Kể chuyện địa phương - Chạm vào bản sắc” và Theo dòng Văn hóa Du lịch - “Giải mã địa phương - Hiểu đúng để làm hay”, thể hiện sự hiểu biết của các đội về văn hóa, du lịch của các địa phương, vùng miền trên cả nước.

Qua hai phần thi đầu tiên, 3 đội có thành tích cao nhất đã được lựa chọn để tham gia phần thi Đại sứ Văn hóa Du lịch với hai nội dung: Tranh biện và Thuyết trình dự án.

Tại phần thi này, các đội thi lần lượt bảo vệ lập trường của mình trước một vấn đề liên quan đến quyền kể và khai thác câu chuyện địa phương và mỗi đội trình bày một dự án hoặc mô hình, nguyên mẫu sản phẩm văn hóa - du lịch, chuyển hóa câu chuyện địa phương thành trải nghiệm cụ thể.

Phần thi của đội Dệt sắc Thiên Hoa tại vòng Chung kết Cuộc thi.

Phần thi của đội Âm vang xứ dừa tại vòng Chung kết Cuộc thi.

Sau 3 phần thi sôi nổi, hấp dẫn và đa dạng màu sắc văn hoá của các đội thi, đội Sắc nguồn Tân Hoá đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội Âm vang xứ dừa; đội Diễm khúc Sa Huỳnh giành giải Ba.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Khuyến khích, cùng các giải phụ dành cho phần sân khấu hóa, tranh biện, dự án sáng tạo vì địa phương, hoạt động truyền thông, đội thi được yêu thích và các cá nhân xuất sắc.

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá du lịch năm 2026 đã tạo ra sân chơi bổ ích, giá trị cho các bạn trẻ đam mê văn hóa và du lịch, đồng thời trao cơ hội để thế hệ trẻ trở thành những người kể chuyện sáng tạo và trách nhiệm, kiến tạo giá trị văn hóa cho điểm đến, góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch văn hóa Việt Nam trong tương lai.