Chung kết ATVNCG 2026: Lộ diện chiến tướng, loạt giải thưởng trao tay dàn Anh Tài

Trở lại với vòng đầu cuối cùng mang tên Đại Chiến, hai liên minh tiếp tục tranh đấu để tìm ra 4 vị trí cuối cùng gia nhập Gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Khép lại phần tranh tài, Ngầu Đét của Liên minh Kỳ Tích giành chiến thắng với 2.270 điểm, trong khi Thăng Hoa của Liên minh Khải Hoàn đạt 2.070 điểm. Với kết quả này, Liên minh Kỳ Tích đã giành được 4 suất ra mắt tiếp theo trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

Ngay khi phần biểu diễn các tiết mục kết thúc, các Anh Tài nhận những giải thưởng ghi nhận những cống hiến của bản thân, khép lại hành trình “vượt chông gai” đầy rực rỡ. 5 gương mặt trong Biệt Đội Tái Xuất gồm: Neko Lê, Duy Khánh, Jun Phạm, Thanh Duy và BB Trần nhận giải X-Devotion cho các Anh Tài đóng góp đặc biệt.

Jun Phạm chia sẻ: “Tụi mình cảm thấy là khi tụi mình cầm chiếc cúp này trên tay, nhiều năm về sau tụi mình vẫn tin rằng tụi mình chắc chắn là một phần của K26”.

Sau đó, 17 Anh Tài trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng chính thức lộ diện. Thái Lê Minh Hiếu là người đầu tiên được xướng tên cùng hạng mục Anh Tài Được Yêu Thích Nhất. 4 vị trí tiếp theo thuộc về các Anh Tài trong Liên minh Khải Hoàn gồm: Thơm Da LAB, Hà An Huy, OSAD và Hồ Đông Quan.

Về phía Liên minh Kỳ Tích, 6 Anh Tài góp mặt gồm: Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng. Những vị trí cuối cùng thuộc về 6 Anh Tài có điểm hỏa lực cao nhất trong 13 Anh Tài còn lại của khóa 26: Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Trong số những Anh Tài K26 tham gia đầy đủ các vòng đấu của chương trình, Huỳnh Lập là người duy nhất không góp mặt trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Tuy vậy, dấu ấn của anh cũng được ghi nhận xứng đáng khi chương trình đã quyết định phá lệ và trao cho anh danh hiệu X-Leader, thủ lĩnh xuất sắc nhất của chương trình.

Đây là một điểm kết thúc đẹp và xứng đáng cho giọng ca Nhỏ Xíu Nhỏ Xiu. Dù không có xuất phát điểm là một nghệ sĩ âm nhạc, anh là người đầu tiên “giữ chuỗi” đội trưởng qua tất cả các vòng trong chuỗi chương trình với tỉ lệ thắng gần như tuyệt đối.

Ở hạng mục X-Fire, Chiến Tướng của năm, Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh là 2 Anh Tài được vinh danh. Đinh Mạnh Ninh chia sẻ việc tham gia chương trình là một cơ duyên đặc biệt, cho anh gặp gỡ nhiều người anh em.

Anh xúc động chia sẻ khi nhận giải: “Từ ngày bước chân ở Công hội ngộ, vào gặp anh em, chưa ngày nào em không thôi biết ơn cái duyên đấy! Em xin cảm ơn mùa Hè năm nay và tất cả những người đã tạo nên một mùa Hè tuyệt vời như thế này.”

Hà An Huy xúc động nhắc đến những lo lắng của mẹ khi anh đến TP.HCM để bắt đầu con đường âm nhạc. Đứng trên sân khấu Chung kết, Hà An Huy gửi đến mẹ lời cảm ơn và khẳng định về sự trưởng thành của mình, rằng anh đã hoàn toàn đủ khả năng để chăm sóc cho bản thân và gia đình. Giọng ca Nhức Tiềm Thức cũng không quên gửi lời tri ân đến khán giả và tất cả Anh Tài đã đồng hành cùng anh trên hành trình rực rỡ này.

Ngoài ra, nhiều Anh Tài cũng đã trở lại sân khấu Chung kết để nhận những giải thưởng ghi nhận dấu ấn đặc biệt trong chương trình. Trong đó, 14 Casper nhận giải Anh Tài đột phá, Will được xướng tên Anh Tài Kiên Cường, Phùng Minh Cương là Anh Tài Thắp Lửa,... Hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại, để lại nhiều niềm vui, nuối tiếc và vô vàn cảm xúc cho cả khán giả, ê-kíp và toàn bộ dàn Anh Tài tham gia mùa Hè rực rỡ này.