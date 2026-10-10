Chung kết ATVNCG 2026: Các Anh Tài tái ngộ, cùng hát vang và nhìn lại mùa Hè rực rỡ

Hành trình của các Anh Tài tại ATVNCG 2026 đã đi đến hồi kết. Trong tập 15, các Anh Tài đã cùng nhau nói lời tạm biệt với phòng sinh hoạt chung - nơi đã đón chào các Anh Tài đến với chương trình và cũng đã chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc của các anh. Sau đó, các Anh Tài cũng đã quay trở lại ký túc xá dọn dẹp để chuẩn bị rời đi. Dù vậy, họ vẫn không thiếu những “tiểu phẩm” để trêu chọc nhau.

Các Anh Tài hát vang ca khúc "Mong ước kỉ niệm xưa" để chào tạm biệt khu vực nhà chung.

Mew Amazing bâng khuâng nhìn lại những bức vẽ được fan tặng.

Các Anh Tài sôi nổi tổ chức văn nghệ cùng nhau trước khi rời ký túc xá.

Bên cạnh đó, trên sân khấu Chung kết, tất cả Anh Tài có dịp tái hợp trong hai tiết mục Mùa Hè Năm Ấy và Hỏa Tâm, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Thông qua các tiết mục quy tụ đông đủ các Anh Tài K26, họ có dịp nhìn lại và chia sẻ cảm nhận của mình sau hành trình vừa qua.

Toàn bộ dàn Anh Tài K26 xuất hiện tại sân khấu Chung kết ATVNCG 2026.

Sau tiết mục, Anh Tài Đại Nghĩa chia sẻ dù mỗi Anh Tài có một chặng đường dài ngắn khác nhau, nhưng điểm chung lớn nhất chính là tình yêu thương mà họ dành cho nhau và sự ủng hộ từ khán giả.

“Đêm nay sẽ là một đêm rất đáng nhớ, bởi vì chúng tôi đã cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu này. Dù ở bất kỳ vai trò nào, hoặc là hành trình của mỗi người có như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tự hào vì mình đã có mặt cùng với nhau đêm nay,” nghệ sĩ Đại Nghĩa nhấn mạnh.

Khi nhắc đến những kỷ niệm mùa Hè vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng bất cứ một cuộc gặp gỡ nào cũng là quá khứ của một cuộc chia ly.

“Nhưng Chung tin chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ mà mình không hề hối tiếc. Bởi vì những cuộc gặp gỡ đó sẽ để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm rất là đẹp. Và cuộc gặp gỡ tại mùa Hè này là một trong những điều tuyệt đẹp đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng tạo nên một mùa hè rực rỡ,” nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng tại sân khấu Chung kết ATVNCG 2026.

Màn hội tụ của toàn bộ dàn Anh Tài K26 không chỉ khơi gợi những ký ức đẹp về hành trình tại chương trình, mà còn khắc họa tình cảm gắn bó được vun đắp qua từng thử thách và khoảnh khắc sẻ chia. Khi mùa Hè dần khép lại, những kỷ niệm cùng tình cảm dành cho nhau và cho khán giả sẽ trở thành dấu ấn còn đọng lại sau hành trình của các Anh Tài K26.

Một hành trình ATVNCG 2026 rực rỡ đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.