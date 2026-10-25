Chung kết AI & Big Data Training Hub 2026

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo hai đơn vị, đại diện doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 10 đội thi là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và sinh viên.

BTC hướng dẫn cho các phần thi cho các đội tham gia/

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) ngày càng được ứng dụng rộng rãi, chương trình hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành công cụ công nghệ và hỗ trợ người học phát triển ý tưởng thành các dự án có tính ứng dụng. Sau quá trình đào tạo, thực hành và xây dựng dự án, vòng chung kết là dịp để các đội trình bày sản phẩm, nhận phản biện chuyên môn và kiểm chứng tính khả thi của giải pháp.

Cuộc thi được tổ chức đồng thời tại hai phòng, tương ứng với hai bảng thi. Ở bảng Trainers dành cho giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, các đội có 5 phút trình bày, giới thiệu sản phẩm mẫu và 5 phút trả lời câu hỏi. Nội dung đánh giá tập trung vào việc xác định vấn đề, căn cứ xây dựng giải pháp, chất lượng sản phẩm, tư duy phản biện và khả năng đo lường tác động.

Thành viên các đội kiểm tra lại các nội dung trước khi bước vào phần thi của mình.

Trong khi đó, bảng Learners dành cho sinh viên chú trọng khả năng giải quyết vấn đề thực tế, chất lượng dữ liệu, quy trình xử lý trên nền tảng KNIME, kỹ năng phân tích, trực quan hóa dữ liệu, tính khả thi của dự án và việc sử dụng AI có trách nhiệm.

Kết thúc phần tranh tài, Ban Tổ chức công bố kết quả. Ở bảng Trainers, giải Nhất thuộc về đội 22STH Chăm chỉ với dự án chuyên đề dạy học bài thơ “Ngày em vào Đội”. Giải Nhì thuộc về đội Tự nhiên FSC 1,2 Đà Nẵng với dự án phát triển năng lực mô hình hóa và kiểm chứng toán học của học sinh lớp 9 trong giải quyết bài toán thực tiễn bằng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hỗ trợ của AI. Giải Ba thuộc về đội CĐTM, BTEC với dự án “Đừng tin ngay, hãy kiểm chứng: Rèn năng lực kiểm chứng thông tin AI cho sinh viên qua bài 5.2 Các xu hướng TMĐT”.

Các đội tham gia trình bày phần thi của mình trước ban giám khảo.

Ở bảng Learners, đội Murad go Jungle giành giải Nhất với dự án “Vietnam's Recruitment Market Analysis”; giải Nhì thuộc về đội One Hand với dự án “Air Quality”; giải Ba thuộc về đội AGT với dự án “Provincial Labor (Hugging Face)”.

Thông qua hoạt động đào tạo gắn với thực hành và phát triển dự án, AI & Big Data Training Hub 2026 góp phần tạo môi trường để người học tiếp cận công nghệ mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chương trình cũng thúc đẩy kết nối giữa cơ sở đào tạo, người học và doanh nghiệp, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Theo Ban Tổ chức, lễ trao giải và tổng kết chương trình AI Training Hub dự kiến diễn ra lúc ngày 26-10 tới đây tại Trung tâm DSAC.