Chung kết 3 'Chuông vàng vọng cổ' 2026: Đêm thi quyết định Top 3

Top 7 thí sinh vòng Chung kết 2 trong phần công bố kết quả Top 5 vào Chung kết 3

Tối nay 20.9, tại Phim trường Nhà hát HTV sẽ diễn ra vòng Chung kết 3 cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ 21 năm 2026, với sự thi diễn của Top 5 thí sinh: Võ Thị Bé (sinh năm 1998, Cà Mau), Trần Văn Khiêm (1991, An Giang), Huỳnh Kim Tho (1990, An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2003, Đồng Tháp) và Huỳnh Văn Tánh (1991, Tây Ninh).

Đêm thi có chủ đề “Chạm khúc ân tình”, các thí sinh sẽ thi diễn những trích đoạn cải lương về tình đất, tình người. Đây là vòng thi quyết định 3 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào đêm Chung kết xếp hạng và trao giải.

Cuộc thi do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức. Chung kết 3 được truyền hình trực tiếp từ 21h trên HTV9, phát thanh trên FM 99,9MHz; đồng thời livestream trên các nền tảng YouTube HTV Giải trí, Facebook chuongvangvongco và TikTok HTV Music.

Ban giám khảo Chung kết 3 gồm NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và giám khảo khách mời NSND Quế Trân.

Tương tự các vòng thi trước, tại vòng thi này, Top 5 được chia thành 3 đội, dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên. Theo kết quả bốc thăm, Võ Thị Bé và Nguyễn Thị Mỹ Duyên thuộc đội NSND Hồ Ngọc Trinh; Huỳnh Văn Tánh và Huỳnh Kim Tho thuộc đội NSƯT Ngọc Đợi; Trần Văn Khiêm thuộc đội NSƯT Võ Minh Lâm.

Các nghệ sĩ trợ diễn cho thí sinh trong đêm Chung kết 3

Mỗi thí sinh dự thi một trích đoạn cải lương theo chủ đề của đêm thi. Bên cạnh ca vọng cổ, thí sinh phải hóa thân vào nhân vật, thể hiện khả năng diễn xuất, xử lý tình huống và làm chủ sân khấu. Sau đêm thi này, Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào đêm Chung kết xếp hạng và trao giải.

Đồng hành cùng các thí sinh trong phần thi là các nghệ sĩ hỗ trợ, trong đó có NSƯT Vân Hà, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Thu Vân - Chuông vàng vọng cổ 2009, NS Thanh Toàn - Chuông vàng vọng cổ 2015, NS Nguyễn Văn Khởi - Chuông vàng vọng cổ 2017, NS Lê Hoàng Nghi - Chuông vàng vọng cổ 2014 cùng các NS Thanh Hồng, Thanh Đông, Võ Hoàng Dư, Hoàng Oanh, Thúy Loan, bé Anh Thư.

Top 5 "Chuông vàng vọng cổ" 2026 đến thăm và giao lưu với học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: BTC

Trước thềm Chung kết 3, Top 5 thí sinh đã đến thăm và giao lưu với học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành của cuộc thi, tạo cơ hội để các thí sinh giao lưu với học sinh và chia sẻ về hành trình tham gia “Chuông vàng vọng cổ”.

Sau Chung kết 3, 3 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ bước vào đêm Chung kết xếp hạng và trao giải diễn ra vào ngày 27.9.2026.