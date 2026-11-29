Chung Gia Hân là nữ diễn viên, ca sĩ được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình Hong Kong. Sau khi kết hôn vào năm 2015, cô dần rút khỏi làng giải trí, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình tại Canada.

Mới đây, trong một chương trình, Chung Gia Hân có dịp trò chuyện cùng người bạn thân Trần Mẫn Chi về cuộc sống làm mẹ, những trải nghiệm sinh nở và kế hoạch trở lại Hong Kong biểu diễn.

Chung Gia Hân chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Ở tuổi 42, Chung Gia Hân là mẹ của 3 con, gồm hai con gái và một con trai. Cô kết hôn năm 2015, đón con gái đầu lòng vào năm 2016, con trai năm 2018 và con gái út năm 2022. Sau khi sinh con đầu tại bệnh viện, Chung Gia Hân quyết định sinh hai bé sau tại nhà.

Chia sẻ về trải nghiệm này, nữ diễn viên cho biết cô từng nghĩ khá đơn giản rằng nếu quá trình sinh nở tại nhà gặp vấn đề, bản thân sẽ đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi nhìn lại, cô mới nhận ra mình đã có một hành trình đòi hỏi rất nhiều can đảm.

Chung Gia Hân thừa nhận những cơn đau khi sinh vẫn còn in đậm trong ký ức. Chỉ đến khi em bé chào đời, cô mới nhận ra bản thân có thể vượt qua những điều tưởng chừng không thể. Trải nghiệm ấy cũng khiến cô thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, trở nên mạnh mẽ hơn trước những nỗi sợ.

Trong một lần chia sẻ hồi tháng 9, nữ nghệ sĩ từng xúc động nhớ đến mẹ khi sinh con trai. Nghĩ đến việc mẹ cũng từng trải qua những lần sinh nở như vậy để có các con, cô cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Sau khi sinh con gái út, Chung Gia Hân còn công khai đoạn video ghi lại quá trình sinh nở, mong muốn giúp những người phụ nữ đang lo lắng về việc sinh con cảm thấy an tâm hơn.

Bên cạnh chuyện làm mẹ, Chung Gia Hân cũng nhắc đến quãng thời gian làm việc tại TVB. Khi còn đóng phim, cô thường xuyên bận rộn với lịch quay kéo dài, ít có thời gian quan tâm đến cảm nhận của cơ thể. Sau này, việc tìm hiểu những phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên giúp cô chú ý hơn đến bản thân.

Dù sống xa Hong Kong, Chung Gia Hân vẫn duy trì niềm đam mê âm nhạc. Cô tiết lộ bản thân thường xuyên sáng tác và hiện lưu giữ hơn 100 giai điệu do mình viết trên điện thoại. Tháng 10 vừa qua, nữ ca sĩ phát hành ca khúc mới, gửi gắm những suy ngẫm về sự vô thường và lời chúc phúc dành cho cuộc sống.

Chung Gia Hân có kế hoạch tái xuất showbiz sau nhiều năm tập trung chăm sóc gia đình.

Đáng chú ý, Chung Gia Hân chuẩn bị trở lại sân khấu Hong Kong sau gần 14 năm kể từ lần tổ chức concert vào năm 2013. Tháng 3/2027, cô sẽ tổ chức đêm nhạc A Walk to Remember tại Hong Kong Coliseum. Nữ nghệ sĩ cho biết khi nhận được tin lịch diễn được chấp thuận, cô đang ở nhà rửa bát. Niềm vui đến bất ngờ khiến cô còn ngỡ ngàng hơn là phấn khích.

Sau nhiều năm ưu tiên gia đình, Chung Gia Hân đang từng bước trở lại với âm nhạc, đồng thời tiếp tục tận hưởng cuộc sống bình dị bên chồng và 3 con tại Canada.