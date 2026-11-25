Quỹ 2% dùng để bảo trì phần sở hữu chung

Quỹ bảo trì được sử dụng để sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư. Ảnh: Tuấn Đông

Theo Luật Nhà ở 2023, đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư được chủ đầu tư bán hoặc cho thuê mua, người mua, thuê mua phải đóng kinh phí bảo trì bằng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích đó. Khoản tiền này được tính riêng với giá bán, giá thuê mua và ghi rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư cũng phải đóng 2% đối với phần diện tích giữ lại theo quy định.

Khoản kinh phí này được quản lý riêng để phục vụ công tác bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Đây là nguồn tiền có thể dùng cho những hạng mục như thang máy, hệ thống điện, cấp nước, xử lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy và các hệ thống, thiết bị thuộc phần sở hữu chung khác.

Quy định hiện hành cũng yêu cầu việc bảo trì phải được lập kế hoạch, xác định thời gian, tiến độ và dự kiến kinh phí cho từng hạng mục. Với công việc bảo trì đột xuất, Ban quản trị phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư quyết định nếu phát sinh vào thời điểm tổ chức hội nghị; trường hợp phát sinh ngoài thời điểm này thì phải báo cáo tại Hội nghị nhà chung cư gần nhất.

Tiền được rút và chi như thế nào?

Ban quản trị là đơn vị quản lý kinh phí bảo trì sau khi được bàn giao theo quy định. Việc sử dụng quỹ phải gắn với kế hoạch bảo trì và các hạng mục thuộc phần sở hữu chung. Ban quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động bảo trì; với những công việc đòi hỏi chuyên môn mà Ban quản trị không đủ năng lực, Hội nghị nhà chung cư có thể quyết định thuê đơn vị tư vấn giám sát.

Đối với một khoản chi cụ thể, hồ sơ không chỉ dừng ở số tiền đã thanh toán. Quy trình quản lý, quyết toán còn gắn với hợp đồng, công việc bảo trì, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ nghiệm thu. Khi bàn giao quỹ giữa chủ đầu tư và Ban quản trị, hồ sơ quyết toán phải xác định số kinh phí đã thu, số tiền chủ đầu tư phải bàn giao, tài khoản tiền gửi, các công việc bảo trì đã thực hiện cùng hóa đơn, chứng từ và số dư còn lại.

Thực tế, đây cũng là khâu dễ phát sinh tranh chấp. Báo cáo giám sát của Ủy ban Pháp luật từng chỉ ra tình trạng một số chủ đầu tư chậm hoặc không bàn giao đầy đủ quỹ bảo trì; một số Ban quản trị cũng có vi phạm trong quản lý, sử dụng nguồn tiền này.

Từ ngày 26.8.2026, Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định phạt từ 260-300 triệu đồng đối với hành vi không bàn giao, bàn giao chậm, không đầy đủ kinh phí bảo trì và tiền lãi phát sinh; đồng thời mức phạt tương tự được áp dụng đối với hành vi quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định. Trường hợp vi phạm còn có thể bị buộc bàn giao quỹ và toàn bộ phần lãi phát sinh hoặc bồi hoàn số tiền sử dụng không đúng quy định.

Cư dân có quyền kiểm tra những gì?

Quyền giám sát trước hết được thực hiện thông qua Hội nghị nhà chung cư. Hội nghị thường niên có nội dung xem xét báo cáo hoạt động của Ban quản trị, thông qua các khoản thu, chi hằng năm; xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì trong năm và kế hoạch bảo trì của năm tiếp theo.

Khi cần thiết, Hội nghị nhà chung cư có thể quyết định lập tổ kiểm tra hoặc thuê đơn vị có chuyên môn để kiểm tra sổ sách và việc thu, chi tài chính của Ban quản trị. Nếu phát hiện hành vi vi phạm về tài chính, Hội nghị có thể xem xét bãi nhiệm thành viên hoặc toàn bộ Ban quản trị theo quy định; trường hợp có dấu hiệu liên quan đến pháp luật hình sự thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Ở góc độ kiểm tra thực tế, các tài liệu quan trọng gồm số dư và tài khoản của quỹ, kế hoạch bảo trì đã được thông qua, biên bản họp về việc rút kinh phí, hợp đồng với đơn vị thực hiện, hồ sơ nghiệm thu, hóa đơn, chứng từ thanh toán và hồ sơ quyết toán. Việc đối chiếu các tài liệu này giúp xác định khoản chi có đúng hạng mục, đúng khối lượng công việc và đúng số tiền đã được phê duyệt hay không.

Luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc Công ty Luật TNHH TMC Lawyers, trao đổi với Thanh Niên cho rằng Ban quản trị được thành lập để đại diện quyền lợi cư dân và giám sát quản lý, vận hành, nhưng không phải một tổ chức tài chính chuyên nghiệp. Theo ông, khi nguồn tiền quá lớn mà cơ chế kiểm soát còn bất cập, nguy cơ lạm quyền, thiếu minh bạch có thể phát sinh. Ông đề xuất việc quản lý quỹ cần tách bạch giữa quyền quản lý, quyền quyết định và quyền giám sát, đồng thời tăng cơ chế kiểm soát dòng tiền.

Quỹ bảo trì phải gắn với chất lượng tòa nhà

Quỹ bảo trì cuối cùng vẫn nhằm duy trì chất lượng và an toàn của phần sở hữu chung. Khi thang máy, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy hoặc các thiết bị chung xuống cấp, vấn đề không chỉ là quỹ còn bao nhiêu tiền mà còn là công trình nào cần sửa, sửa đến đâu, đơn vị nào thực hiện và khoản chi có đúng quy định hay không.

Theo quy định hiện hành, Ban quản trị chịu trách nhiệm giám sát hoạt động bảo trì, còn Hội nghị nhà chung cư giữ vai trò quyết định đối với kế hoạch bảo trì, quyết toán và các vấn đề quan trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn tiền. Cơ chế này đặt trọng tâm vào việc công khai, kiểm tra và giải trình, thay vì để cư dân chỉ biết số dư quỹ mà không có khả năng kiểm chứng các khoản chi.

Trong bối cảnh nhiều chung cư đã sử dụng qua nhiều năm và bắt đầu phát sinh nhu cầu sửa chữa lớn, việc kiểm tra quỹ bảo trì vì thế cần được thực hiện cùng với kiểm tra chất lượng và tình trạng thực tế của từng hạng mục. Một khoản chi chỉ có ý nghĩa khi gắn được với công việc đã thực hiện, khối lượng nghiệm thu và chứng từ thanh toán cụ thể.

Cư dân có thể kiểm tra 5 nhóm hồ sơ

Số dư, tài khoản và biến động của quỹ bảo trì.

Kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Hợp đồng, đơn vị thực hiện và nội dung từng hạng mục.

Biên bản nghiệm thu, hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Hồ sơ quyết toán và số kinh phí còn lại sau từng đợt bảo trì.