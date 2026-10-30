Chung cư Victoria Premium: Cư dân chờ khắc phục những bất cập

THẤM DỘT KÉO DÀI, CƯ DÂN PHẢI TỰ SỬA CHỮA

Trong căn hộ C907 của mình, thuộc block C, chung cư Victoria Premium, chị Huỳnh Thị Hải Phương chỉ cho chúng tôi những mảng tường bong tróc, loang màu và dấu hiệu ẩm mốc hiện rõ ở khu vực phòng ngủ.

Một số căn hộ gần khu vực sân thượng tại chung cư Victoria Premium, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, bị thấm dột kéo dài.

Theo chị Phương, tình trạng này kéo dài khiến lớp sơn tường bong xuống, kèm mùi ẩm mốc gây khó chịu trong sinh hoạt. Việc hư hỏng xuất hiện ngay tại phòng ngủ cũng khiến gia đình lo lắng về ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tường căn hộ xuất hiện nhiều vết ố, rêu mốc, ảnh hưởng đến mỹ quan và sinh hoạt của cư dân.

Gia đình chị Phương đã sinh sống tại căn hộ này hơn 3 năm. Theo chị, không chỉ căn hộ C907 mà một số hộ dân khác cũng gặp tình trạng thấm dột, bong tróc tường và đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư xử lý. Tuy nhiên, những hư hỏng vẫn chưa được khắc phục như mong muốn của cư dân.

Nước mưa thấm qua tường và trần, chảy vào bên trong căn hộ.

Khu vực trần và tường gần cửa sổ bị thấm nước, bong tróc.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Tường, một cư dân sinh sống tại chung cư từ năm 2022, cho biết tình trạng nước thấm tường và thấm nước theo các đường ống dẫn đã phát sinh từ những ngày đầu gia đình chuyển đến. Sau nhiều lần phản ánh với Ban Quản trị nhưng chưa giải quyết được vấn đề, anh phải tự thuê thợ xử lý các vị trí thấm, đồng thời sơn sửa cả bên trong lẫn bên ngoài căn hộ để hạn chế nước ngấm vào nhà.

Theo anh Tường, việc tự sửa chữa giúp gia đình khắc phục một phần bất tiện trước mắt, nhưng không giải quyết được yêu cầu xử lý đồng bộ đối với những hư hỏng liên quan đến công trình.

Tình trạng thấm dột, bong tróc tại vị trí tiếp giáp giữa trần và tường trong một căn hộ.

Anh mong muốn các bên xác định rõ trách nhiệm đối với từng hạng mục, tránh tình trạng mỗi hộ dân tự sửa chữa theo cách riêng, vừa phát sinh chi phí vừa khó bảo đảm sự thống nhất trong toàn chung cư.

Tình trạng thấm dột tại một số căn hộ gần sân thượng cũng khiến cư dân gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh tại chung cư, có hộ bị nước mưa thấm vào nhà, làm ướt vật dụng và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Không thể tiếp tục chịu cảnh dột mưa kéo dài, một số hộ dân ở block B đã phải bỏ tiền lắp thêm mái tôn tại một phần khu vực sân thượng để hạn chế nước thấm xuống căn hộ.

Những trường hợp này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở lớp sơn hoặc bề mặt tường bên trong từng căn hộ. Cư dân mong muốn các vị trí thấm dột được kiểm tra, xác định và xử lý đồng bộ, nhất là những khu vực liên quan đến sân thượng, tường bao và các đường kỹ thuật.

CƯ DÂN PHẢN ÁNH VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Bên cạnh tình trạng thấm dột, cư dân còn phản ánh hệ thống báo cháy tại một số căn hộ hoạt động bất thường. Theo anh Nguyễn Văn Tường, có trường hợp hệ thống tự động phát tín hiệu báo cháy dù không xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Một thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt bên trong căn hộ.

Đáng chú ý, tại các căn hộ tầng áp mái, nước mưa được cho là thấm qua những vị trí liên quan đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy, làm ướt vật dụng trong nhà. Ban Quản lý vận hành chung cư cũng ghi nhận tình trạng thấm dột tại khu vực sân thượng và một số vị trí trong căn hộ, đồng thời cho biết đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị xử lý.

Một thiết bị thuộc hệ thống báo cháy tại chung cư. Theo phản ánh của nhiều cư dân, một số thiết bị trong hệ thống này thường xuyên xảy ra lỗi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Tình trạng này đặt ra yêu cầu khắc phục đồng bộ các vị trí thấm nước, đồng thời kiểm tra hệ thống điện, thiết bị báo cháy và các đường dây kỹ thuật liên quan, nhằm bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt cho cư dân. Vì vậy, cư dân mong muốn việc khắc phục không dừng ở sửa chữa những chỗ tường bong tróc hoặc xử lý riêng từng căn hộ.

Các hạng mục thấm dột tại khu vực chung, sân thượng, hộp kỹ thuật và những vị trí có thiết bị báo cháy cần được xem xét trong cùng phương án xử lý, nhằm hạn chế tái diễn hư hỏng và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

CHỦ ĐẦU TƯ CAM KẾT KHẮC PHỤC TRONG THÁNG 11-2026

Chung cư Victoria Premium nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, do Công ty TNHH Quản lý bất động sản Victoria làm chủ đầu tư. Công trình gồm 3 tòa nhà A, B và C, có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 15.500 m² với 203 căn hộ.

Khu vực sân thượng chung cư Victoria Premium. Do tình trạng thấm dột kéo dài, cư dân phải tự lắp đặt mái che tại sân thượng để hạn chế nước thấm.

Theo thông tin được công bố, tháng 11-2021, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang trước đây đã có thông báo nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng. Đến tháng 4-2022, chủ đầu tư tổ chức khánh thành chung cư, các hộ dân lần lượt chuyển đến sinh sống.

Trước những phản ánh về tình trạng hư hỏng, thấm dột và các vấn đề liên quan đến hệ thống báo cháy, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Quản lý bất động sản Victoria chủ trì, phối hợp với Ban Quản trị, đại diện các hộ dân có kiến nghị và UBND phường Mỹ Tho kiểm tra, khảo sát thực tế các vị trí hư hỏng.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu chủ đầu tư lập phương án, kế hoạch chi tiết và tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, bảo đảm an toàn và sinh hoạt của cư dân.

Chung cư Victoria Premium trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu làm việc trực tiếp với những người có đơn kiến nghị và cư dân liên quan để làm rõ các nội dung phản ánh, thống nhất tiến độ xử lý; trả lời bằng văn bản về kết quả, tiến độ và biện pháp khắc phục.

Tại cuộc họp ngày 21-10-2026, chủ đầu tư và Ban Quản trị đã thông tin về kết quả khảo sát, đồng thời đề cập phương án dự kiến làm mái che tại các tòa nhà nhằm khắc phục tình trạng thấm dột. Đây là một trong những giải pháp được đưa ra sau khi các bên ghi nhận hiện trạng và trao đổi về những kiến nghị của cư dân.

Bà Đinh Tú Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Tho cho biết, qua khảo sát thực tế với sự phối hợp của chính quyền phường, những nội dung cư dân phản ánh về hư hỏng, thấm dột là có cơ sở.

Sau quá trình làm việc, chủ đầu tư cam kết mời đơn vị thi công khảo sát các tòa nhà để xác định những vị trí hư hỏng và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Theo bà Khoa, chủ đầu tư cam kết hoàn thành việc sửa chữa trong tháng 11-2026. UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản trị và cư dân để theo dõi, thúc đẩy việc xử lý những hư hỏng được phản ánh.

THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ MỚI

Cùng với việc sửa chữa hư hỏng, việc kiện toàn Ban Quản trị là nội dung được cư dân quan tâm. Theo thông tin của UBND phường Mỹ Tho, nhiệm kỳ Ban Quản trị trước đây còn đến tháng 3-2027, nhưng các thành viên cũ đã xin nghỉ, chỉ còn một người. Tình trạng thiếu nhân sự khiến việc đại diện cư dân phối hợp giải quyết những vấn đề chung tại chung cư gặp khó khăn.

Trước thực tế này, Ban Quản trị đã đề nghị chính quyền hỗ trợ tổ chức bầu lại nhân sự. UBND phường Mỹ Tho cũng đã làm việc với chủ đầu tư và Ban Quản trị để làm rõ những nội dung cư dân phản ánh, đồng thời phối hợp hỗ trợ tổ chức hội nghị kiện toàn.

Ngày 29-10-2026, Ban Quản trị mới của chung cư Victoria Premium đã được thành lập. Đây là bước kiện toàn tổ chức nhằm tạo điều kiện để cư dân có đại diện tham gia phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh tại chung cư.

Theo mong muốn của cư dân, Ban Quản trị mới cần phối hợp ghi nhận đầy đủ các vị trí hư hỏng, tổng hợp kiến nghị và theo dõi quá trình sửa chữa. Qua đó, việc xử lý không chỉ dừng ở những phản ánh riêng lẻ, mà hướng đến giải quyết các bất cập có tính chất chung, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân.

Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, Ban Quản trị và chính quyền địa phương sẽ là yếu tố quan trọng để các kiến nghị của cư dân được sớm giải quyết, giúp ổn định đời sống tại chung cư.

CHUNG CƯ VICTORIA PREMIUM: 4 VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

1. Khắc phục tình trạng thấm dột

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ghi nhận phản ánh về tình trạng thấm dột tại nhiều khu vực như: Trần nhà, tường bao, hành lang, tầng hầm, hộp kỹ thuật và tầng áp mái. Chủ đầu tư được đề nghị khảo sát, lập phương án và kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.

2. Rà soát hệ thống báo cháy, bảo đảm an toàn

Theo văn bản của Sở Xây dựng, tình trạng thấm dột được phản ánh có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống báo cháy, an toàn kết cấu và nguy cơ chập cháy điện. Các hạng mục liên quan cần được kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân.

3. Đối thoại, công khai tiến độ khắc phục

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư làm việc trực tiếp với người dân có đơn kiến nghị và các cư dân liên quan, thống nhất tiến độ sửa chữa; đồng thời trả lời bằng văn bản về kết quả xử lý, tiến độ và biện pháp khắc phục. Văn bản yêu cầu hoàn thành các nội dung trước ngày 15-10-2026.

4. Phát huy vai trò Ban Quản trị mới

Ban Quản trị chung cư mới được thành lập ngày 29-10-2026, tạo đầu mối phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan, tổng hợp kiến nghị của cư dân và theo dõi quá trình khắc phục các tồn tại tại chung cư.