Chung cư Văn Quán gần 20 năm tuổi, giá rao bán lên hơn 60 triệu đồng/m2

Khu đô thị mới Văn Quán do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2003 và hoàn thành, đưa vào vận hành khoảng năm 2007-2008.

Đây là một trong những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ đầu tiên tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Dự án gồm các khu biệt thự, nhà liền kề, chung cư cao tầng, hệ thống trường học, công viên cây xanh và các tiện ích công cộng.

Các tòa chung cư đời đầu tại đây chủ yếu gồm CT1, CT2, CT3, CT7, CT8 và TT18. Phần lớn được xây dựng, bàn giao trong giai đoạn 2005-2007, có chiều cao từ 5 đến 18 tầng.

Các căn hộ phổ biến có diện tích khoảng 68-105m2, thiết kế từ 2-3 phòng ngủ. Một số tòa có ít căn hộ trên mỗi tầng, hành lang và khuôn viên tương đối rộng.

Chung cư tại Văn Quán. Ảnh: Duy Anh

Ngoài các tòa chung cư đời đầu, Văn Quán còn có những dự án được phát triển sau này với quy mô và phân khúc cao hơn. Dự án Rainbow Văn Quán, do Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, gồm một tòa tháp cao 27 tầng, 2 tầng hầm và khoảng 200 căn hộ.

Một dự án khác là New Skyline do HUD phát triển, gồm 2 đơn nguyên cao 36 tầng, 2 tầng hầm với tổng cộng 383 căn hộ. Diện tích căn hộ phổ biến 97-125m2, ngoài ra còn có các căn thông tầng và penthouse.

Ông Nguyễn Văn Hưng, môi giới bất động sản, cho biết giá chung cư tại Văn Quán tăng đáng kể sau nhiều năm. Dù nhiều tòa nhà đã có tuổi đời gần 20 năm, các căn hộ tại đây vẫn được quan tâm nhờ vị trí thuận tiện, khu dân cư hình thành ổn định và hệ thống tiện ích sẵn có.

Tuy nhiên, khu đô thị Văn Quán vẫn tồn tại một số hạn chế. Một số tuyến đường và khu vực nội khu thường xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa lớn, gây bất tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của cư dân. Một số tòa chung cư có căn hộ hướng nhìn về phía nghĩa trang. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều người mua cân nhắc.

Chung cư cũ giá trên 60 triệu đồng/m2

Giá chào bán tại các tòa chung cư cũ ở Văn Quán thấp hơn đáng kể so với những dự án cao cấp như Rainbow Văn Quán hay New Skyline. Nguyên nhân một phần đến từ tuổi đời công trình.

Sau gần 20 năm sử dụng, nhiều tòa nhà đã xuống cấp. Một số hạng mục tại các tòa nhà đã qua thời gian dài sử dụng, cần được bảo trì, nâng cấp. Công tác quản lý, vận hành tại các chung cư này cũng chưa đồng bộ, chất lượng dịch vụ và tiện ích không thể so sánh với những dự án cao cấp hơn.

Theo khảo sát các tin rao bán trên thị trường, căn hộ tại những tòa chung cư đời đầu ở khu đô thị Văn Quán hiện được chào bán khoảng 50-62 triệu đồng/m2. Giá cụ thể phụ thuộc vào diện tích, tầng, hướng ban công, tình trạng nội thất và chất lượng căn hộ.

Tại cụm CT3, một số căn 2 phòng ngủ diện tích khoảng 68-72m2 được rao bán với giá 3,7-4,2 tỷ đồng. Các căn 3 phòng ngủ diện tích 90-102m2 có giá chào bán khoảng 4,8-5,5 tỷ đồng. Mức giá trên tương ứng khoảng 51-62 triệu đồng/m2 đối với nhóm căn 2 phòng ngủ, tùy diện tích và giá bán từng căn.

Ở cụm CT7 và CT8, mặt bằng giá nhỉnh hơn, phổ biến khoảng 55-62 triệu đồng/m2. Các căn 2 phòng ngủ diện tích 75-82m2 được rao bán khoảng 4,3-4,9 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ diện tích 95-105m2 có giá khoảng 5,3-6,2 tỷ đồng.

Tại tòa TT18, căn hộ có diện tích khoảng 80-90m2 được chào bán từ 3,8-4,5 tỷ đồng.

Chung cư cao cấp tại Văn Quán. Ảnh: Duy Anh

So với nhóm chung cư đời đầu, New Skyline Văn Quán có mặt bằng giá cao hơn. Thời điểm mở bán giai đoạn 2014-2015, giá căn hộ tại đây khoảng 20,8-24 triệu đồng/m2. Hiện căn hộ tại đây được rao bán phổ biến khoảng 74-88 triệu đồng/m2.

Những căn có tầm nhìn trực diện hồ Văn Quán được chào bán khoảng 82-88 triệu đồng/m2. Căn 2 phòng ngủ diện tích 97-105m2 có giá khoảng 8,2-8,8 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ diện tích 125-145m2 được rao bán khoảng 10,2-11,8 tỷ đồng.

Các căn hướng nhìn về phía nghĩa trang hoặc đường Trần Phú, có giá khoảng 72-78 triệu đồng/m2. Căn 2 phòng ngủ diện tích 97m2 được chào bán khoảng 7,2-7,8 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ diện tích 125-135m2 có giá khoảng 9-9,8 tỷ đồng. Các căn duplex và penthouse diện tích 300-400m2 được rao bán khoảng 22,5-27,5 tỷ đồng.

Tại Rainbow Văn Quán, căn hộ tiêu chuẩn 2-3 phòng ngủ hiện được rao bán khoảng 83-95 triệu đồng/m2.

Các căn 2 phòng ngủ diện tích 79-87m2 có giá khoảng 6,7-7,8 tỷ đồng. Căn góc diện tích 80m2 được chào bán 6,7-6,8 tỷ đồng. Những căn diện tích 80,3-87m2, có ban công hướng Đông Nam và tầm nhìn thoáng, được rao bán khoảng 7,3-7,8 tỷ đồng. Mức giá giữa các căn có sự khác biệt tùy đặc điểm và hiện trạng từng căn hộ.

Với căn 3 phòng ngủ diện tích 119-120m2, giá chào bán dao động 9,8-11,5 tỷ đồng. Những căn góc có giá khoảng 9,8-9,9 tỷ đồng. Căn được trang bị nội thất cao cấp, có tầm nhìn hồ Văn Quán được rao bán 10,5-11,5 tỷ đồng.