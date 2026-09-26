Chung cư từng là 'hàng hot' Hà Nội tăng giá gấp đôi, nay người mua lại chùn tay

Trung Hòa - Nhân Chính từng là một trong những khu đô thị mới nổi bật của Hà Nội từ đầu những năm 2000. Từ năm 2003-2006, hàng loạt tòa chung cư 17T, 18T, 24T, 34T lần lượt được xây dựng, tạo nên một khu đô thị tập trung đông dân cư ở phía Tây Hà Nội.

Chung cư N05 - Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng từng được coi là dự án đại diện cho giai đoạn hoàng kim của bất động sản những năm 2009-2011. Thời điểm mở bán, giá chào bán ban đầu khoảng 28-32 triệu đồng/m2, trong khi giá giao dịch trên thị trường từng lên 45-55 triệu đồng/m2.

Sau nhiều năm, mặt bằng giá căn hộ tại khu vực này tăng đáng kể. Một căn hộ diện tích khoảng 70m2 hiện có giá chào bán khoảng 6 tỷ đồng, trong khi trước đây khoảng 3,5 tỷ đồng. Giá chào thuê căn hộ khoảng 70m2 hiện ở mức 15-20 triệu đồng/tháng.

Một số căn hộ 17T, 18T, 24T, 34T có diện tích khoảng 115-160m2 được chào bán quanh mức 8-15 tỷ đồng, tùy vị trí, nội thất và diện tích. Theo dữ liệu của một trang web bất động sản, giá chào bán tại khu vực Hoàng Đạo Thúy tăng khoảng 33,7% trong một năm.

Căn hộ chung cư trên đường Hoàng Đạo Thúy. Ảnh: Duy Anh

Tuy nhiên, so với giai đoạn thị trường sôi động trước đây, thanh khoản và sức hút của khu vực đã giảm. Với căn hộ tái định cư và nhà ở thương mại đời đầu, gồm các tòa N2, N4, N5 và một số tòa lân cận, giá phổ biến khoảng 65-80 triệu đồng/m2.

Một căn 70m2 tại tòa N5 đang được chào bán 4,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 65,7 triệu đồng/m2. Một căn diện tích nhỏ hơn, khoảng 50m2, được rao bán với giá 4,35 tỷ đồng, tương đương 87 triệu đồng/m2.

Chung cư 17T, 18T, 24T và 34T có giá cao hơn. Các tòa này có diện tích căn hộ lớn, nhiều căn trên 100m2, pháp lý tương đối hoàn chỉnh và vị trí thuận tiện.

Hiện một số căn 18T diện tích khoảng 102-116m2 được chào quanh 7,6-9,8 tỷ đồng. Căn 17T3 diện tích 115m2 có giá chào khoảng 9,43 tỷ đồng, tương đương 82 triệu đồng/m2. Một căn 24T diện tích 159m2 được chào khoảng 11,5 tỷ đồng, tương đương hơn 72 triệu đồng/m2.

Tại Mandarin Garden trên đường Hoàng Minh Giám, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 114-130m2 có giá khoảng 10,5-12,5 tỷ đồng. Những căn 3-4 phòng ngủ, diện tích 140-170m2, được chào bán khoảng 13,5-17,5 tỷ đồng.

Thị trường giảm nhiệt

Theo khảo sát, giá căn hộ tại một số dự án ở khu vực này hiện ở mức cao, trong đó nhiều dự án có giá trên 100 triệu đồng/m2. Tại BRG Diamond Residence, căn 2 phòng ngủ diện tích 61-75m2 có giá khoảng 7,5-9,5 tỷ đồng. Căn 3-4 phòng ngủ diện tích 100-140m2 được chào giá khoảng 12-18 tỷ đồng.

Trên đường Lê Văn Lương, dự án Golden West, bàn giao khoảng năm 2016-2017, hiện có giá khoảng 62-75 triệu đồng/m2. Các căn 2 phòng ngủ diện tích 75-82,5m2 được chào bán khoảng 5-6,2 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ rộng 93-108m2 có giá khoảng 6,5-8,5 tỷ đồng.

Dự án chung cư trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: D.Anh

Căn hộ Hanoi Center Point có giá khoảng 90-115 triệu đồng/m2. Tại The Legend trên đường Nguyễn Tuân - Ngụy Như Kon Tum, căn 2 phòng ngủ diện tích 68-78m2 có giá khoảng 6,8-8 tỷ đồng, căn 3 phòng ngủ rộng 90-110m2 được chào bán 9,5-12 tỷ đồng.

Tại dự án D'Capitale trên đường Trần Duy Hưng, căn 1 phòng ngủ diện tích 50-55m2 có giá khoảng 4,5-5,5 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ 70-80m2 giá khoảng 7-8,8 tỷ đồng và căn 3 phòng ngủ 90-110m2 khoảng 10-13,5 tỷ đồng.

Mặt bằng giá vẫn ở mức cao, nhưng mức giá này không còn đi kèm sức nóng của thị trường như giai đoạn trước.

Chị Thảo, một môi giới bất động sản, cho biết giá căn hộ tại Trung Hòa - Nhân Chính vẫn ở mức cao, nhưng sức nóng không còn như trước. Sau hơn 20 năm, một số lợi thế từng giúp khu đô thị này thu hút người mua và khách thuê không còn rõ rệt như trước.

Các tòa nhà đời đầu phải đối mặt với tình trạng hạ tầng quá tải, đường nội khu chật, mật độ dân cư cao, trong khi nhiều căn hộ có diện tích lớn khiến tổng giá trị mỗi căn lên tới hàng tỷ đồng.

Đơn cử như đường Lê Văn Lương, chỉ dài hơn 1,5km nhưng có gần 30 dự án chung cư và tổ hợp văn phòng cao tầng. Mật độ xây dựng dày đặc khiến lượng người và phương tiện đổ về tuyến đường này ngày càng lớn.

Đây là trục hướng tâm có mật độ xây dựng cao, trong khi việc mở rộng mặt đường gặp nhiều hạn chế. Ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, trở thành một trong những áp lực lớn đối với khu vực Trung Hòa - Nhân Chính.

Theo chị Thảo, sau dịch, lượng khách nước ngoài thuê căn hộ tại khu vực giảm, khiến một số căn hộ khó tìm khách như trước. Có những căn được chào thuê nhiều tháng, thậm chí cả năm mới tìm được khách.