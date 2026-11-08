Nhà đất

Chung cư trước áp lực phát triển hạ tầng sạc xe điện

Cùng với xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, số lượng xe máy điện tại các khu chung cư ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, hạ tầng sạc tại nhiều tòa nhà hiện hữu vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Những hạn chế về mặt bằng, kinh phí đầu tư và yêu cầu an toàn đang đặt ra bài toán không nhỏ trong quá trình phát triển hạ tầng sạc tại các chung cư.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Hoàng Tâm

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chung-cu-truoc-ap-luc-phat-trien-ha-tang-sac-xe-dien-246261108112001284.htm