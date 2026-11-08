Chung cư trước áp lực phát triển hạ tầng sạc xe điện

Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 của Bộ Chính trị coi không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia và định hướng phát triển kinh tế tầm thấp. Để kinh tế này hình thành, không gian tầm thấp phải được quy hoạch, và việc quy hoạch ấy liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Với Huế, vấn đề không chỉ là có thêm một lĩnh vực kinh tế mới, mà còn là phát triển như thế nào để bảo đảm quyền được an toàn, được bảo vệ thông tin và được tham gia ý kiến của Nhân dân.