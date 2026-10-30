Chung cư trên đảo tự nhiên hiếm hoi ở TPHCM, giá tăng gấp 3 lần sau 10 năm

Chung cư sở hữu vị trí hiếm có, giá bán gần 150 triệu đồng/m2

Khu dân cư và phức hợp trên đảo Diamond Island, còn gọi là Đảo Kim Cương, nằm trên khu đất khoảng 8ha, gồm 6 tòa chung cư với tổng quy mô 1.275 căn hộ.

Dự án nằm trên đảo tự nhiên tại khu vực giao nhau giữa sông Sài Gòn và sông Giồng Ông Tố, thuộc phường Bình Trưng, TPHCM, trước đây thuộc quận 2. Diamond Island có vị trí khác biệt so với các chung cư khác tại TPHCM. Với địa thế đảo tự nhiên, được bao quanh bởi sông nước, không gian sống tại đây tương đối biệt lập.

Khu chung cư này hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2018 và bàn giao nhà cho người mua theo nhiều đợt sau đó.

Theo tìm hiểu, Diamond Island mở bán theo từng giai đoạn và phân khu. Trong đợt mở bán cuối năm 2015, giá căn hộ tại đây dao động từ 40-50 triệu đồng/m2. Đến đợt mở bán cuối cùng vào tháng 9/2018, giá bán đã tăng lên từ 55 triệu đồng/m2.

Nằm trên đảo tự nhiên hiếm có ở TPHCM, căn hộ tại Diamond Island có giá rao bán lên tới 150 triệu đồng/m2. Ảnh: Hoàng Hà

Theo khảo sát của PV VietNamNet, giá chào bán căn hộ tại Diamond Island hiện phổ biến ở mức 120-150 triệu đồng/m2, cao gấp khoảng 2,4-3 lần so với mức giá mở bán vào cuối năm 2015. Một số căn có hướng nhìn đẹp được rao bán với giá 170 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn 200 triệu đồng/m2.

Ở mức giá này, một căn hộ diện tích 90m2 tại đây đang được chào bán với giá khoảng 11,3 tỷ đồng. Một căn hộ duplex diện tích 310m2 được rao bán với giá 43 tỷ đồng. Thậm chí, một căn penthouse diện tích hơn 500m2, có hồ bơi, được rao bán với giá lên tới 130 tỷ đồng.

Giá rao bán cao, thanh khoản chưa sôi động

Chia sẻ về thị trường chuyển nhượng tại Diamond Island, anh Đăng Hùng, chuyên môi giới căn hộ tại khu vực Đông Sài Gòn, cho biết giá bán giữa các căn hộ có thể chênh lệch đáng kể, ngay cả khi có cùng số phòng ngủ. Những yếu tố như tầng cao, hướng nhìn và tình trạng nội thất đều tác động đến giá chào bán.

Theo nam môi giới này, người mua muốn sở hữu căn hộ tại đây với giá hợp lý cần tham khảo giá chào bán của nhiều căn trước khi quyết định, thay vì chỉ căn cứ vào đơn giá trung bình của toàn khu.

Tuy nhiên, giá rao bán cao chưa đồng nghĩa căn hộ được giao dịch thành công ở mức tương ứng. Theo nam môi giới, dù số lượng căn hộ chào bán nhiều nhưng thanh khoản thực tế lại trầm lắng.

Theo báo cáo thị trường quý III/2026 của CBRE Việt Nam, giá bán căn hộ thứ cấp bình quân tại TPHCM đạt khoảng 60 triệu đồng/m2 thông thủy. Thanh khoản suy yếu, đặc biệt tại những dự án có tỷ trọng khách hàng đầu tư lớn; một số dự án ghi nhận mức giảm giá trên 10%.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, dù hạ tầng tiếp tục là động lực phát triển, thị trường vẫn chịu áp lực từ chi phí vốn và sức mua thấp.

Trong khi đó, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TPHCM, nhận định thị trường chưa bước vào chu kỳ điều chỉnh giá trên diện rộng do nguồn cung mới chưa có chuyển biến đáng kể. Sức mua chững lại trong khi giá bán vẫn neo cao, khiến khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của người mua ở thực ngày càng rõ rệt.