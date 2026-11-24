Tính dân số để làm quy hoạch

Nhà chung cư ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, kéo theo yêu cầu tính toán dân số và hạ tầng phù hợp. Ảnh: Tuấn Đông

Theo Quyết định 34/2024/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ.

Cụ thể, căn hộ 1 phòng ở, diện tích 25-45m² tính 1 người; căn hộ 2 phòng ở, trên 45-70m² tính 2 người và trên 70-100m² tính 3 người; căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, trên 100-125m² tính 4 người và từ 125m² trở lên tính 5 người. Nhà ở xã hội có phương pháp xác định riêng theo cơ cấu phòng và diện tích căn hộ.

Quy định này được đặt ra trong khâu lập và thẩm định quy hoạch nhằm xác định quy mô dân số dự kiến của dự án. Từ con số đó, cơ quan quản lý có cơ sở tính toán các yêu cầu về giao thông, trường học, bệnh viện, cấp thoát nước, cây xanh và những hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội từng giải thích, quy định nhằm kiểm soát quy mô dân số và cơ cấu căn hộ của dự án, không phải quy định về hộ khẩu hay số người được phép sống trong một căn hộ.

Nói cách khác, một căn hộ 60m² được tính 2 người trong hồ sơ quy hoạch không có nghĩa gia đình 3 hoặc 4 người không được sinh sống tại căn hộ đó.

Vì sao phải tính số người theo diện tích?

Dân số là một trong những thông số quan trọng khi lập quy hoạch một dự án chung cư. Cùng một diện tích đất và diện tích sàn, nhưng cơ cấu căn hộ khác nhau sẽ tạo ra quy mô dân số và nhu cầu sử dụng hạ tầng khác nhau.

Nếu một dự án có quá nhiều căn hộ nhỏ, số hộ và số người có thể tăng nhanh, trong khi hệ thống giao thông, trường học, bãi đỗ xe, cấp thoát nước... đã được tính toán theo một quy mô nhất định. Vì vậy, kiểm soát dân số ngay từ khâu quy hoạch là cách để hạn chế tình trạng hạ tầng phải “chạy theo” dân số sau khi dự án hoàn thành.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Tuấn Đông

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, cho rằng quản lý dân số tác động trực tiếp đến nhiều vấn đề của đô thị như hạ tầng kỹ thuật, ùn tắc giao thông, nhà ở, môi trường và hạ tầng xã hội. Theo ông, Quyết định 34 là căn cứ để tính toán dân số cho các khu phát triển mới trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư.

ThS. Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, phân tích Quyết định 34 được áp dụng trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, phương án kiến trúc công trình nhằm dự báo sự gia tăng dân số khi dự án đi vào khai thác; không phải quy định áp dụng trong giai đoạn vận hành và không phải cơ sở để “khống chế” số người được ở trong căn hộ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc EZ Property, cho rằng cách tính dân số theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ giúp chủ đầu tư linh hoạt hơn trong việc bố trí số lượng, diện tích và cơ cấu sản phẩm, thay vì chỉ áp dụng mức 3,6 người/căn hộ.

Quy định mới nhất của Hà Nội có thay đổi cách tính?

Ngày 1.4.2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 39/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 34/2024/QĐ-UBND. Quyết định mới có hiệu lực từ 15.4.2026.

Diện tích căn hộ thường được người mua quan tâm khi lựa chọn nơi ở, cùng với công năng và số phòng. Ảnh: Tuấn Đông

Quyết định 39/2026 không thay đổi phương pháp xác định dân số chung cư theo Quyết định 34. Văn bản mới chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tên gọi, công trình văn phòng kết hợp lưu trú, cách xác định dân số hiện trạng đối với một số loại hình lưu trú và việc tổ chức thực hiện.

Như vậy, quy định tính dân số chung cư theo diện tích căn hộ vẫn được áp dụng. Các chỉ tiêu này được xác định trong quá trình lập quy hoạch, làm cơ sở tính toán quy mô dân số và nhu cầu hạ tầng của dự án.

Đối với căn hộ đã đưa vào sử dụng, số người thực tế sinh sống không đồng nhất với dân số tính toán trong hồ sơ quy hoạch. Vì vậy, việc một căn hộ được tính 2, 3 hay 4 người trong quy hoạch không đồng nghĩa với giới hạn số người được ở thực tế.

Quy hoạch phải tính đúng với đời sống thực tế

Cách tính dân số theo diện tích giúp cơ quan quản lý có một công cụ thống nhất khi thẩm định dự án. Tuy nhiên, đời sống của mỗi căn hộ không phải lúc nào cũng tương ứng với con số trong bảng tính.

Một căn hộ 55-60m² có thể là nơi ở của một người, một cặp vợ chồng hoặc một gia đình có con. Tương tự, căn hộ diện tích lớn chưa chắc có nhiều người sinh sống.

Đây là lý do dữ liệu dân cư và dữ liệu nhà ở cần được cập nhật thường xuyên, để các chỉ tiêu quy hoạch ngày càng sát với thực tế. Mục tiêu của việc xác định dân số không phải là kiểm soát số người trong từng căn hộ, mà là bảo đảm dự án được tính toán hạ tầng phù hợp với quy mô dân cư mà khu vực có thể tiếp nhận.

Ở góc độ thị trường, cách tính dân số cũng cần được cân nhắc cùng chính sách phát triển nhà ở. Nếu kiểm soát dân số quá chặt dẫn tới việc giảm mạnh căn hộ diện tích nhỏ, nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân có thể bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu không kiểm soát dân số từ khâu quy hoạch, áp lực lên giao thông và hạ tầng xã hội sẽ tiếp tục gia tăng.

Do đó, câu chuyện không nằm ở việc một căn hộ được “ở bao nhiêu người”, mà ở việc một dự án được quy hoạch cho bao nhiêu người và hạ tầng đi kèm có đáp ứng được quy mô dân số đó hay không.

Hiểu đúng về “dân số căn hộ”:

Dân số quy hoạch: Số người dùng để tính toán quy mô và nhu cầu hạ tầng của dự án.

Người ở thực tế: Số người thực tế sinh sống trong căn hộ, không phải con số dân số quy hoạch của căn hộ.

Mục đích của quy định: Kiểm soát quy mô dân số và cơ cấu căn hộ từ khâu quy hoạch, tránh gây quá tải hạ tầng.