Chung cư The Sun Avenue có dấu hiệu giả mạo giấy ủy quyền, dùng sai quỹ bảo trì

Báo cáo kiểm tra của UBND phường Bình Trưng nêu nhiều bất cập tại The Sun Avenue, trong đó có việc sử dụng quỹ bảo trì để chi cho hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải...

Theo thông tin từ UBND phường Bình Trưng, UBND phường đã có báo cáo về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận hành và sử dụng chung cư The Sun Avenue, tại số 28 Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP HCM.

Bốn nội dung được kiểm tra gồm cung cấp nước sinh hoạt, quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, hồ sơ Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025 và việc lưu giữ chất thải nguy hại.

Ngừng cấp nước, sử dụng quỹ bảo trì sai mục đích

Về việc cung cấp nước sinh hoạt, Đoàn kiểm tra ghi nhận Ban quản trị và Ban quản lý chung cư đã ngừng cấp nước đối với một số hộ dân có tranh chấp phí quản lý vận hành, trong đó có căn hộ S5-22.09 và S5-22.10.

Đoàn kiểm tra cho biết, Ban quản trị không có quyền ngừng cấp nước sinh hoạt; đơn vị quản lý vận hành cũng không được tự ý cắt điện, nước của cư dân. Báo cáo đánh giá việc ngừng cấp nước trong trường hợp này là chưa bảo đảm cơ sở pháp lý.

Đoàn kiến nghị UBND phường Bình Trưng yêu cầu các bên chấm dứt hành vi, khắc phục hậu quả và bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cư dân. Đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị được yêu cầu khẩn trương mở lại đường truyền dẫn cấp nước; cơ quan chức năng xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu có.

Một vấn đề khác là việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung. Theo biên bản ghi nhận sự việc ngày 5/8/2026 của tổ công tác thuộc Công an TP HCM, phối hợp với UBND phường Bình Trưng và Ban quản lý Savills, Ban quản trị đã sử dụng kinh phí bảo trì để thanh toán công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải thông qua hợp đồng kinh tế về bảo dưỡng, bảo trì hệ thống này.

Theo khoản 1 Điều 155 Luật Nhà ở năm 2023, kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng để bảo trì, thay thế các hạng mục, thiết bị thuộc phần sở hữu chung; không được dùng cho hoạt động quản lý vận hành hoặc mục đích khác. Đoàn kiểm tra nhận định, việc sử dụng khoản tiền này để thanh toán công việc vận hành hệ thống xử lý nước thải là không đúng mục đích.

Đoàn kiến nghị Công an phường Bình Trưng chủ trì, phối hợp với Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính – Kế hoạch xác minh việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì tại chung cư, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nếu có vi phạm.

The Sun Avenue là dự án quy mô, có 8 tòa tháp cao 28 - 33 tầng với 2.894 sản phẩm bất động sản, trong đó có 1.887 căn hộ, 883 lô văn phòng 24/24 và 124 lô shophouse, thương mại... Dự án này được bàn giao cho cư dân vào quý III/2018.

501 giấy ủy quyền tập trung vào 8 người

Đáng chú ý, hồ sơ Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025 tại The Sun Avenue có nhiều điểm chưa thống nhất giữa sổ kiểm tra tư cách, biên bản hội nghị, giấy ủy quyền và kết quả xác minh trực tiếp với một số chủ sở hữu.

Theo Báo cáo số 1295/BC-CAP ngày 17/10/2026 của Công an phường Bình Trưng được dẫn trong báo cáo kiểm tra, có 54 căn hộ chênh lệch giữa sổ kiểm tra tư cách và biên bản hội nghị. Trong 639 căn hộ tham dự theo hình thức ủy quyền, có 501 căn tập trung vào 8 người thuộc Ban quản trị hoặc đại diện chủ đầu tư.

Ngoài ra, ít nhất 41 căn hộ có tên trong danh sách tham dự theo ủy quyền nhưng chưa tìm thấy giấy tương ứng trong 540 bản photocopy được cung cấp. Riêng tại tòa SAV1, có 34 căn hộ bị thiếu dữ liệu trong phần sổ photocopy. Một số hồ sơ khác còn có vấn đề về thời hạn, chủ thể ủy quyền, giấy tờ trùng lặp hoặc thông tin người check-in không trùng với người được ủy quyền.

Trường hợp đáng chú ý là căn hộ SAV2-03.16. Chủ sở hữu Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định không ủy quyền cho ông Trần Thanh Tâm. Theo nội dung báo cáo của Công an phường được trích dẫn, ông Tâm khai biết chủ sở hữu không đồng ý nhưng vẫn tự tạo hoặc chỉnh sửa tệp, chèn hình ảnh chữ ký và sử dụng tài liệu để tham dự hội nghị.

Công an phường đánh giá dữ kiện này thể hiện dấu hiệu tạo lập, sử dụng giấy ủy quyền không phản ánh ý chí chủ sở hữu, có dấu hiệu giả mạo chữ ký hoặc làm giả tài liệu về mặt hành vi thực tế.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu một số trường hợp chủ sở hữu xác nhận việc ủy quyền là có thật, gồm các căn SAV5-03.24, SAV8-01.04, S7-02.06, S7-18.04, SAV6-03.15, SAV103.06 và SAV1-16.06. Do đó, không có cơ sở đánh đồng toàn bộ giấy ủy quyền photocopy hoặc giấy thiếu chữ ký người nhận với hành vi giả mạo.

Đoàn kiểm tra kiến nghị tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đánh giá dấu hiệu tội phạm đối với từng hành vi. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Kho chất thải nguy hại tại SAV5 chưa đạt yêu cầu

Về việc lưu giữ chất thải, biên bản ngày 5/8/2026 ghi nhận The Sun Avenue có hai địa điểm lưu giữ chất thải sinh hoạt và một kho lưu giữ chất thải nguy hại tại tòa SAV5.

Tuy nhiên, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; chất thải nguy hại còn bị để lẫn với các loại chất thải khác trong quá trình lưu giữ. Biên bản xác định, tình trạng này vi phạm điểm e khoản 3 Điều 29 Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND phường Bình Trưng giao Phòng Hạ tầng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngoài bốn nội dung trên, đoàn cũng đề nghị tiếp tục rà soát toàn diện việc quản lý, sử dụng chung cư, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và phối hợp cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp thành phố. Phòng Hạ tầng được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị trước ngày 1/12/2026.