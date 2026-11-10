Chung cư tại TP HCM sẽ áp dụng khung giá quản lý vận hành mới ra sao?

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/11/2026.

Theo khung giá mới, đối với khu vực các phường, xã trên địa bàn thành phố, chung cư có thang máy áp dụng mức giá tối thiểu 1.800 đồng và tối đa 13.700 đồng/m² diện tích sử dụng/tháng. Đối với chung cư không có thang máy, mức giá tương ứng là 600 - 8.800 đồng/m²/tháng.

Riêng tại đặc khu Côn Đảo, khung giá dịch vụ quản lý vận hành cao hơn. Chung cư có thang máy có mức giá từ 3.200 - 24.700 đồng/m²/tháng; chung cư không có thang máy từ 1.100 - 15.800 đồng/m²/tháng.

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ, kinh phí bảo trì, chi phí trông giữ xe, nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao Ban quản trị và các chi phí dịch vụ khác phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng chung cư.

Theo quyết định của UBND TP HCM, khung giá được sử dụng để thu kinh phí quản lý vận hành đối với nhà chung cư thuộc tài sản công. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận giá dịch vụ tại các chung cư không thuộc tài sản công hoặc giải quyết tranh chấp về giá giữa đơn vị quản lý vận hành với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Đáng chú ý, trong trường hợp đơn vị quản lý vận hành và các chủ sở hữu, người sử dụng chung cư chưa thống nhất được mức phí, đơn vị quản lý vận hành được tạm thu theo mức phí đang áp dụng của năm liền kề trước đó hoặc một mức khác. Tuy nhiên, mức tạm thu không được vượt khung giá do UBND TP HCM ban hành và được áp dụng cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành trong việc tính toán, xây dựng hoặc điều chỉnh giá dịch vụ đối với chung cư thuộc tài sản công. Việc thu, chi và hạch toán kinh phí phải bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, công khai và minh bạch để chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư giám sát.

Đối với các hợp đồng quản lý vận hành còn hiệu lực được ký trước ngày quyết định có hiệu lực, trong đó mức giá đã được các bên thỏa thuận hoặc Hội nghị nhà chung cư thông qua, các bên tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đến hết thời hạn, trừ trường hợp thống nhất sửa đổi, bổ sung hoặc pháp luật có quy định khác.

Một điểm đáng chú ý khác là Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND sẽ thay thế Quyết định số 86/2024/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của UBND TP HCM về khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư; Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về cùng nội dung.

Đồng thời, thành phố bãi bỏ một số quy định liên quan đến khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư tại Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Bình Dương.

Như vậy, khung giá mới được ban hành nhằm áp dụng thống nhất trên địa bàn TP HCM hiện nay, bao gồm các khu vực trước đây thuộc TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.