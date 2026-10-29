Chung cư sát đại lộ Thăng Long sau 1 thập kỷ: Mở bán từ 2,4 tỷ, nay rao 7,8-13 tỷ

Nằm ngay đầu Đại lộ Thăng Long, Thăng Long Number One là một trong những dự án chung cư cao cấp được phát triển sớm tại khu vực phía Tây Hà Nội. Dự án do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 4/2010. Đến cuối tháng 10/2014, công trình bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Dự án gồm hai tòa tháp A và B, mỗi tòa cao 40 tầng, với tổng cộng 1.073 căn hộ. Một trong những đặc điểm kiến trúc nổi bật của dự án là mặt ngoài sử dụng hệ kính, tạo diện mạo hiện đại. Chung cư này cũng từng gây chú ý với dải đèn LED tạo điểm nhấn vào buổi tối.

Mở bán cuối năm 2013, giá căn hộ dao động từ 27,9-31 triệu đồng/m2. Giá mỗi căn khoảng 2,4-2,8 tỷ đồng, tùy diện tích và phương án bàn giao.

Chung cư nằm sát đại lộ Thăng Long. Ảnh: Duy Anh

Trong giai đoạn thị trường bất động sản còn trầm lắng, chủ đầu tư triển khai một số chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy bán hàng, gồm chiết khấu và quà tặng cho khách mua căn hộ. Tháng 6/2014, chủ đầu tư đưa ra giá căn hộ cơ bản từ 2,8 tỷ đồng/căn. Đến cuối năm 2014, dự án tiếp tục đưa ra các ưu đãi như chiết khấu lên tới 4%, chỗ để xe miễn phí trọn đời.

Sau hơn 10 năm, giá chào bán căn hộ tại dự án đã tăng so với thời điểm mở bán ban đầu. Giá căn hộ hiện dao động khoảng 72-98 triệu đồng/m2. Mức giá phụ thuộc vào vị trí tòa, tầng, hướng nhìn, tình trạng nội thất và chỗ đỗ ô tô đi kèm.

Với căn hộ hai phòng ngủ, diện tích khoảng 87m2, giá rao bán phổ biến ở mức 7,8-8,7 tỷ đồng/căn. Căn ba phòng ngủ, diện tích 112-143m2, có giá khoảng 8,3-11,9 tỷ đồng. Các căn bốn phòng ngủ, diện tích 160-173m2, được chào bán khoảng 11,2-13 tỷ đồng.

Theo thông tin từ một môi giới, nguồn hàng chuyển nhượng tại dự án khá đa dạng, với diện tích từ 87m2 đến 173m2. Giá rao bán từ 75 triệu đồng/m2. Các căn có hướng đẹp được chào bán trên 80 triệu đồng/m2. Theo môi giới, người này đang nhận bán khoảng 20 căn hộ tại dự án; giá chào bán tùy thuộc diện tích, vị trí và tình trạng từng căn.

Tăng giá mạnh sau hơn 10 năm

Phía đối diện Thăng Long Number 1 là tổ hợp D’Capitale, do Tân Hoàng Minh phát triển. Ban đầu, khu đất gắn với kế hoạch phát triển StarCity Center của Ocean Group thông qua các doanh nghiệp liên quan. Tuy nhiên, những biến động về tài chính và quá trình tái cơ cấu của tập đoàn trong giai đoạn 2014-2015 khiến kế hoạch phát triển dự án thay đổi.

Sau quá trình chuyển nhượng và tái cơ cấu, khu đất được tái khởi động với tên thương mại D’Capitale. Dự án chính thức khởi công vào tháng 5/2016, gồm 6 tòa tháp cao từ 39 đến 45 tầng với khoảng 3.000 sản phẩm, trong đó có loại hình căn hộ văn phòng. Đây là dòng sản phẩm còn khá mới tại Hà Nội thời điểm đó.

Dự án với hàng nghìn căn hộ ở ngay ngã tư đại lộ Thăng Long. Ảnh: Duy Anh

Khi mở bán giai đoạn 2016-2017, D’Capitale có giá khoảng 43-55 triệu đồng/m2. Căn hai phòng ngủ diện tích 62-77m2 có giá 2,8-3,8 tỷ đồng. Các căn ba phòng ngủ diện tích 83-111m2 có giá khoảng 4,2-6 tỷ đồng. Căn studio diện tích 37-50m2 có giá khởi điểm khoảng 1,4-2,1 tỷ đồng/căn.

D’Capitale tiếp tục thu hút sự chú ý trong giai đoạn bàn giao năm 2018. Trong giai đoạn bàn giao, thiết kế hành lang tại một số tòa từng gây tranh luận. Một số khách hàng phản ánh hành lang rộng khoảng 1,47m và hệ thống thông gió sử dụng quạt thay vì điều hòa.

Sau gần một thập kỷ, mặt bằng giá tại dự án đã thay đổi đáng kể. Một căn hai phòng ngủ diện tích 63m2 tại tòa C3 được chào bán với giá 8 tỷ đồng, tương đương khoảng 127 triệu đồng/m2. Căn tại tòa C6 có giá 8,3 tỷ đồng, tương đương gần 132 triệu đồng/m2.

Tại tòa C7, căn hai phòng ngủ diện tích 63m2 được rao bán 7,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 119 triệu đồng/m2. Một căn diện tích 73m2, có hướng nhìn ra hồ, được chào giá 8,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 118 triệu đồng/m2.

Ở nhóm căn hộ diện tích lớn hơn, một căn 83m2 tại tòa C1 được chào bán với giá 10 tỷ đồng. Tại tòa C6, căn 87m2 được rao bán 12 tỷ đồng, tương đương gần 138 triệu đồng/m2.

Căn studio tại tòa C2 được chào bán từ 2,8 tỷ đồng. Căn một phòng ngủ tại tòa C5 có giá khoảng 4,2 tỷ đồng.